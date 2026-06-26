पुणे

स्वराज्य ३६० डिग्री प्रकल्पाचे आज उद्‍घाटन

स्वराज्य ३६० डिग्री प्रकल्पाचे आज उद्‍घाटन
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पुणे, ता. २६ ः ज्ञान प्रबोधिनी संस्थेतर्फे महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांची माहिती देणाऱ्या ‘स्वराज्य ३६० डिग्री’ या अभिनव प्रकल्पाचे उद्‍घाटन शनिवारी (ता. २७) होणार आहे. सदाशिव पेठेतील संस्थेच्या ‘प्रबोध’ सभागृहात सायंकाळी साडेपाच ते सात या वेळेत हा कार्यक्रम होणार असून, तो सर्वांसाठी खुला आहे. भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्‍घाटन होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील निवडक दुर्गांच्या ‘व्हर्च्युअल टूर्स’ तयार केल्या आहेत. त्यामुळे जगभरात कोणालाही मोबाईल अथवा संगणकावरून गडकिल्ल्यांची आभासी सफर करता येईल. या दुर्गदर्शनासोबतच गडांचा इतिहास आणि संस्कृतीची माहिती तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या चित्रफितींच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

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