Pune Metro : स्वारगेट-कात्रज मेट्रोची निविदा मंजूर; तीन महिन्यांत कामाला होणार सुरुवात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केल्यानंतर तब्बल १४ महिन्यांनी स्वारगेट- कात्रज भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी प्रशासकीय पाऊल पुढे पडले आहे.
पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केल्यानंतर तब्बल १४ महिन्यांनी स्वारगेट- कात्रज भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी प्रशासकीय पाऊल पुढे पडले आहे. अदानी समूहाच्या ‘आयटीडी सिमेंटेशन’ कंपनीला भूमिगत मेट्रोचे काम मिळाले आहे. आता तीन महिन्यांत कामाला प्रारंभ होईल.

