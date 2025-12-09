Swargate Subway Shops : स्वारगेट भुयारी मार्गातील दुकाने सुरु करण्याची मागणी; दुकाने बंद असल्याने भुयारीमार्गाचा गैरवापर!

स्वारगेट : सातारा रस्त्यावरील पंचमी हॉटेलकडून स्वारगेटकडे जाणाऱ्या उड्डाणपुलाखालील मोठ्या पादचारी भुयारी मार्गाची दुरवस्था झाली होती. तसेच, तो कुलुपबंद अवस्थेत होता. सकाळने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर मात्र, पालिका प्रशासनाकडून याची दखल घेत हा भुयारी मार्ग सुरु करत साफसफाई करण्यात आली. मात्र, मार्गातील दुकाने अद्यापही कुलुपबंद अवस्थेत असल्याने भुयारी मार्ग पुन्हा असामाजिक कृतींचे अड्डे बनू लागला आहे. मार्ग वापरणाऱ्यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला असून, प्रशासनाने आता एक पाऊल पुढे टाकत ही दुकाने सुरु करण्याची मागणी जोर धरत आहे. .सर्व दुकाने बंद असल्यामुळे परिसर निर्जन भासतो. या रिकामेपणाचा गैरफायदा घेत काही मद्यपी येथे वेळ घालवत असून, उघडपणे दुर्गंधी करत असल्याने मार्गाची पुन्हा दुरवस्था होण्यास सुरुवात झाली आहे. पादचाऱ्यांची ये-जा वाढत असली तरी असुरक्षित वातावरणामुळे अनेकजण या मार्गाचा वापर टाळत आहेत. त्यामुळे दुकाने सुरु केल्यास मार्गाची दैनंदिन निगा राखली जाईल, गर्दी वाढेल आणि नैसर्गिकरित्या गैरप्रकारांना आळा बसेल. त्याचबरोबर, दुकानांमधून महापालिकेला उत्पन्नही सुरु होईल..Futane Bai Sweet Shop : गिरगावातील फुटाणेबाईंच्या गोड परंपरेला सव्वाशे वर्षांचा वारसा.मालमत्ता विभागाकडून कारवाईची अपेक्षाप्रकल्प विभागाने कुलुपबंद अवस्थेतेतील भुयारी मार्ग सुरु केला आहे. त्यानंतर बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाकडून त्याची साफसफाईही करण्यात येत आहे. आता मात्र, मालमत्ता विभागाने दुकानांचे वाटप, दुरुस्ती, भाडेप्रक्रिया आणि पुनरुज्जीवन यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. भुयारी मार्ग स्वच्छ आणि वापरात ठेवण्यासाठी दुकाने सुरू करणे हा एकमेव दीर्घकालीन उपाय असल्याचे मत नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..प्रतिक्रियाभुयारी मार्गाची साफसफाई करून मार्ग सुरू करण्यात आला हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, दुकाने बंद असल्याने असुरक्षितता कायम आहे. मालमत्ता विभागाने तात्काळ दुकानांची प्रक्रिया पूर्ण करून ती नागरिकांना चालविण्यास द्यावीत. दुकाने सुरू झाली तर भुयारी मार्ग सुरक्षित होईल, स्वच्छता टिकेल आणि महापालिकेलाही महसूल मिळेल.- रमेश ढोणे, नागरिक.Pune Water Issue : महर्षीनगरात पुन्हा दूषित पाणीपुरवठा; काळपट, गढूळ पाणी पोटाच्या आजारांना आमंत्रण; नागरिकांमध्ये संताप!.आमच्याकडून आता काही किरकोळ दुरुस्तीची सुरु आहेत. तसेच, कसबा-विश्रामबाग आणि बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यलय यांच्या संयुक्त विद्यमाने साफसफाईचे कामही करण्यात येत आहे. मालमत्ता व्यवस्थापनकडून दुकाने वापरास दिल्यानंतर आणखी मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. -संतोष लांजेकर, उपअभियंता, प्रकल्प विभाग, महापालिकाही दुकाने भाडेतत्वावर देण्यासाठी दोनवेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र, कोणीही ही दुकाने घेण्यासाठी पुढे न आल्याने निविदा निरंक गेल्या. त्यामुळे ही दुकाने पालिकेच्या आरोग्य कोठीसारख्या अंतर्गत वापरासाठी देण्याचा विचार करावा लागेल. जेणेकरुन स्वच्छता राखली जाईल आणि गैरवापर होणार नाही. - संतोष गायकवाड, उपअभियंता, मालमत्ता विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.