पुणे

इंग्लिश स्कूलची स्वर्णश्री पाटील पुनर्मूल्यांकनानंतर दहावी परीक्षेत राज्यात प्रथम

इंग्लिश स्कूलची स्वर्णश्री पाटील पुनर्मूल्यांकनानंतर दहावी परीक्षेत राज्यात प्रथम
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फेरतपासणीत स्वर्णश्री पाटीलला १०० टक्के गुण
मंगळवेढा, ता. २२ : येथील इंग्लिश स्कूलमधील विद्यार्थिनी स्वर्णश्री धनंजय पाटील हिने दहावी बोर्ड परीक्षेच्या फेरतपासणीत ५०० पैकी ५०० गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या दहावी बोर्ड परीक्षेचा निकाल ८ मे रोजी जाहीर झाला होता. त्यात स्वर्णश्रीला ४९९ गुण (९९.८० टक्के) मिळाले होते. मात्र, पूर्ण गुण मिळतील, या आत्मविश्वासातून प्राचार्य रवींद्र काशीद व विषय शिक्षकांनी समाजशास्त्र विषयाच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला. त्यानंतर झालेल्या फेरतपासणीत तिला एक गुण वाढून समाजशास्त्रात १०० पैकी १०० गुण मिळाले. त्यामुळे तिचे एकूण गुण ५०० पैकी ५०० झाले असून ती राज्यात प्रथम आल्याचे बोर्डाने पत्राद्वारे कळविले.

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