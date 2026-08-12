पुणे

‘असाक्षरमुक्त गावाची स्वातंत्र्यदिनी शपथ घ्या’

‘असाक्षरमुक्त गावाची स्वातंत्र्यदिनी शपथ घ्या’
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पुणे, ता. १२ : ‘उल्लास नव भारत साक्षरता’ कार्यक्रमांतर्गत येत्या स्वातंत्र्यदिनी जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत ‘असाक्षरमुक्त गावाची शपथ’ घेण्यात यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी केले आहे.
‘माझे कुटुंब, माझे गाव १ मे २०२७ पर्यंत साक्षर करेल. माझ्या परिसरातील एकही व्यक्ती असाक्षर राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करेन. कुटुंबातील सदस्य, मित्र आणि समाजातील व्यक्तींना वाचन, लेखन व संख्याज्ञान शिकण्यास मदत करेन. किमान दोन असाक्षर व्यक्तींना साक्षर करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करेन. सर्व असाक्षर व्यक्तींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी योगदान देऊन ‘माझा महाराष्ट्र, साक्षर महाराष्ट्र’ करण्यासाठी कटिबद्ध राहीन,’ अशी शपथ विद्यार्थ्यांना द्यावी, असे कारेकर यांनी सांगितले.

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