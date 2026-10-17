Pune News : झाडणकाम वाढले, रस्ते स्वच्छ, उकिरडे झाले कमी

पुणे - शहरातील रस्ते, सार्वजनिक जागा झाडण्यासाठी महापालिकेने झाडणकामाचे नवीन धोरण तयार करून त्यानुसार सर्व जबाबदारी ठेकेदारावर टाकण्यात आली होती. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या ४ हजार ७०० ने वाढविण्यात आली. यामुळे शहरातील काही भाग वगळता बहुतांश ठिकाणी स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे. रोज रस्ते झाडल्याने कचऱ्याचे प्रमाण थेट २०० टनाने वाढले आहे. शिवाय रस्त्यावर ठिकठिकाणी दिसणारे उकिरड्यांचे (क्रोनिक स्पॉट) प्रमाण कमालीचे घटल्याने शहराच्या स्वच्छतेत वाढ झाली आहे..पुणे महापालिकेच्या सेवेत झाडणकाम करण्यासाठी सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी आहेत. पण हे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून झाडणकामासाठी दरवर्षी निविदा काढून १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुमारे ४ हजार ८०० कर्मचारी ठेकेदारांमार्फत घेतले होते. पण यामध्ये ठेकेदारावर फक्त माणसे पुरविण्याची जबाबदारी होती.त्यांच्याकडून काम करून घेणे, काम व्यवस्थित झाले की नाही याची तपासणी करणे ही कामे महापालिकेचे आरोग्य निरीक्षक, मुकादमांकडे होती. कामात कुचराई झाली तर ठेकेदाराला जबाबदार धरले जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे प्रशासनाने नवीन धोरण तयार केले. त्यामध्ये नवीन ४ हजार ७०० कर्मचारी देण्यात आले व सर्व जबाबदारी ठेकेदारावर टाकली..या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येत आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर, उपायुक्त संतोष वारूळे यांनी शहराच्या विविध भागांत फिरून या कामाची पाहणी केली. जेथे कामात टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून आले, तेथे ठेकेदारांना लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरात स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे.झाडणकामासाठी शहरात सध्या ९ हजार ५२३ कंत्राटी कामगार असल्याने मुख्य रस्त्यांसह गल्लीबोळ स्वच्छ होत आहे. ठिकठिकाणी रस्त्यावर टाकलेला कचरा ठेकेदाराकडून त्वरित उचलला जात आहे. जर कचरा उचलला गेला नाही तर कारवाई होत आहे. कामात शिस्त आल्याने रस्त्यावरील कचरा गायब झाला आहे..नवीन धोरणामुळे झालेला बदल- पूर्वी झाडणकाम केवळ कागदावर होत होते, आता कर्मचारी काम करताना दिसत आहेत- रस्त्यावरील माती, दगड, खडी याचे प्रमाण कमी झाल्याने धूळ कमी झाली- रस्ते निसरडे होण्याचे प्रमाण घटले- रस्त्यावरील उकिरडे त्वरित स्वच्छ केले जात आहेत- केवळ हजेरी लावून पगार उचलण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे- ठेकेदाराला जबाबदार धरले जात असल्याने राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला.क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय असे असणार कामगारनगर रस्ता वाघोली - १५१२येरवडा वडगावशेरी -७७१ढोले पाटील - ४९७कोथरूड बावधन -४७५औंध बाणेर -९५५शिवाजीनगर घोले रस्ता - ३३५सिंहगड रस्ता -१४१४धनकवडी कात्रज - ५९७वारजे कर्वेनगर - ९२६हडपसर मांजरी - ६२२वानवडी - २७५कोंढवा उंड्री - ५४२कसबा पेठ - ००बिबवेवाडी - ३२५विश्रामबाग वाडा - २७७एकूण - ९५२३.‘झाडणकामाच्या नवीन धोरणामुळे रोजच्या कचऱ्याचे प्रमाण सुमारे २०० टनाने वाढले आहे. पण रस्ते, सार्वजनिक जागा स्वच्छ होत असल्याने शहर चांगले दिसत आहे. या कामात आणखी सुधारणा करून शहर आणखी सुंदर करण्याचा प्रयत्न आहे. या कामासाठी आता निविदा काढून पुढील काम देण्याची तयारी सुरू झाली आहे.’- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.