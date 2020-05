पुणे : लॉकडाउनच्या काळात सेवा केलेल्या पोलिसांना आंब्याची गोड भेट

वारजे : कोरोना संकटाला तोंड देत रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वारजे पोलिसांना सलाम करीत पॉप्युलर नगर परिसरातील अश्विनी छत्रपती व हर्षद छत्रपती या दांपत्यांनी वारजे येथील शंभर पोलिसांना आंब्याच्या पेट्या देऊन आगळीवेगळी भेट दिली. लॉकडाउनमध्ये या पोलिसांना आपल्या परिवाराकडे लक्ष देता आले नाही. त्यामुळे अशा पोलीस परिवाराला आंब्याची चव चाखता यावी याच उद्देशाने हे आंबे पोलिसांना देण्यात आले. वारजे पोलीस स्टेशन व वारजे वाहतूक विभाग यांच्याकडे या आंब्याच्या पेट्या देण्यात आल्या. यावेळी पोलीस निरीक्षक अशोक कदम, अरविंद रासकर, संतोष भापकर, शिवानंद जाधव व वाहतूक विभागाचे अमोल गवळी, रवींद्र अहिरे, अमोल चिपकर मयूर भोसले, प्रियांका कोंडे उपस्थित होते. सुबोध कोळवणकर व तनया कुलकर्णी यांनी या उपक्रमाला सहाय्य केले. या लॉकडाऊन काळात पोलिसांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आपले काम यशस्वीपणे पार पाडले आहे. त्याची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या आंब्याच्या पेट्या पोलीसाना दिल्या आहेत. अशी माहिती अश्विनी छत्रपती यावेळी दिली.

Web Title: A sweet gift of mango to the police who served during the lockdown