पुणे

‘सिंबायोसिस’चा शनिवारी पदवी प्रदान सोहळा

‘सिंबायोसिस’चा शनिवारी पदवी प्रदान सोहळा
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पुणे, ता. २४ : सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठातर्फे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा पदवीप्रदान सोहळा राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (ता. २७) होणार आहे. हा कार्यक्रम लवळे येथील कॅम्पसमध्ये सकाळी साडेअकरा वाजता होणार आहे. कार्यक्रमात ‘फ्रान्स’चे महावाणिज्यदूत (कॉन्सुल जनरल) पॅट्रिक लेव्हेरिनो हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमात ‘सिंबायोसिस’चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार हे अध्यक्षस्थान भूषविणार आहेत. विद्यापीठाच्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रामकृष्णन रमण आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

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