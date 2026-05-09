डॉ. विद्या बांगर-सांगळे
सिस्टिमिक ल्युपस एरिथेमॅटोसस (SLE)
सिस्टिमिक ल्युपस एरिथेमॅटोसस (SLE) हा एक दीर्घकालीन ऑटोइम्यून आजार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून स्वतःच्याच निरोगी पेशी आणि ऊतींवर (tissues) हल्ला करते, तेव्हा हा आजार होतो. यामुळे शरीराच्या विविध भागांत सूज आणि वेदना जाणवू शकतात.
प्रमुख लक्षणे :
ल्युपसची लक्षणे व्यक्तीनुसार बदलू शकतात, पण सामान्यतः खालील गोष्टी दिसून येतात:
• अति थकवा : विश्रांती घेऊनही न जाणारा थकवा.
• सांधेदुखी : सांध्यांमध्ये सूज आणि कडकपणा जाणवणे.
• चेहऱ्यावर पुरळ : नाकावर आणि गालावर फुलपाखराच्या आकाराचे (Butterfly Rash) लाल पुरळ येणे.
• ताप : कोणत्याही कारणाशिवाय वारंवार सौम्य ताप येणे.
• सूर्यप्रकाशाची ॲलर्जी : उन्हात गेल्यावर त्वचेवर पुरळ येणे किंवा त्रास वाढणे.
• केस गळणे : मोठ्या प्रमाणात केस गळणे.
हा आजार कोणाला होऊ शकतो?
• हा आजार संसर्गजन्य नाही (एकाकडून दुसऱ्याकडे पसरत नाही).
• हा प्रामुख्याने १५ ते ४५ वयोगटातील स्त्रियांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो.
• अनुवांशिकता आणि पर्यावरणातील बदल (उदा. अतिनील किरण, ताणतणाव) ही याची कारणे असू शकतात.
निदान आणि उपचार
• निदान: ल्युपस ओळखण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर (Rheumatologist) रक्ताच्या चाचण्या (उदा. ANA Test) आणि शारीरिक तपासणी करतात.
• उपचार: हा आजार पूर्णपणे बरा होत नसला तरी, योग्य औषधोपचार आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे रुग्ण सामान्य आयुष्य जगू शकतात.
• काळजी: उन्हापासून संरक्षण करणे, संतुलित आहार घेणे आणि वेळेवर औषधे घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
@ न्यूरोसायकियाट्रिक ल्युपस, ज्याला एनपीएसएलई (NPSLE) म्हणून ओळखले जाते, ही ल्युपसची एक गुंतागुंत आहे.
ल्युपस- ज्यामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून स्वतःच्याच पेशींवर हल्ला करते. एनपीएसएलई मध्ये, हा हल्ला मेंदू आणि उर्वरित मज्जासंस्थेवर होतो, ज्यामुळे अनेक प्रकारच्या चेतासंस्थेशी संबंधित (neurological) आणि मानसिक समस्या उद्भवू शकतात.
हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की ल्युपस हा केवळ सांधे किंवा त्वचेचा आजार नाही. जरी ही लक्षणे सामान्य असली तरी, एनपीएसएलई हे स्पष्ट करते की या आजाराचा थेट परिणाम विचारक्षमतेवर(cognitive function - विचार करण्याची, समजून घेण्याची क्षमता) आणि मानसिक आरोग्यावर होऊ शकतो. याची लक्षणे अनेकदा सूक्ष्म असतात आणि त्यांच्याकडे सहज दुर्लक्ष केले जाऊ शकते किंवा इतर आजारांची लक्षणे म्हणून समजली जाऊ शकतात, ज्यामुळे चुकीचे निदान होऊ शकते. ल्युपसचा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याचा हा अनेक मार्गांपैकी एक मार्ग आहे.
निश्चित निदान करण्यापूर्वी या लक्षणांच्या इतर संभाव्य कारणांना, विशेषतः संसर्गांना (infections), नेहमी वगळले पाहिजे. एनपीएसएलईच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी (management) लवकर ओळखणे आणि वेळेवर, अचूक निदान करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हाय-डोज स्टेरॉइड्स, इंट्राव्हेनस इम्युनोग्लोब्युलिन (IVIG) आणि रितुक्सिमॅब (rituximab) यांसारखे उपचार सुरुवातीच्या टप्प्यात दिल्यास अनेकदा चांगले परिणाम (positive prognosis) मिळतात.
जर तुम्हाला खालीलपैकी कोणतीही लक्षणे जाणवत असतील, विशेषतः जर तुम्हाला आधीच ल्युपसचे निदान झाले असेल, तर तुम्ही त्वरित सखोल तपासणीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा :
• स्मृती कमी होणे किंवा एकाग्रता आणि समस्या सोडवण्यात अडचणी येणे (cognitive dysfunction)
• भावनिक अवस्थेत अनपेक्षित बदल यांसारखे सततचे मूड बदल
• उदासीनतेची लक्षणे, जसे की सतत दुःख वाटणे, कामातील रस कमी होणे आणि थकवा
• झोपेच्या गंभीर समस्या, ज्यात झोप लागण्यास किंवा ती टिकवून ठेवण्यास अडचण येणे समाविष्ट आहे
• सायकोसिस (Psychosis ), ज्यामध्ये वास्तवाशी संपर्क तुटतो आणि भास किंवा भ्रम होऊ शकतात
*ल्युपस नेफ्रायटिसची (Lupus Nephritis) *
''ल्युपस'' (autoimmune) आजार शरीराच्या किडनीवर हल्ला करतो. यामुळे किडनीला सूज येते आणि उपचार न केल्यास किडनीवर कायमस्वरूपी जखमा किंवा किडनी निकामी होऊ शकते.
सामान्य लक्षणे:
किडनीमध्ये वेदना ओळखणाऱ्या संवेदना नसतात, त्यामुळे होणारे नुकसान कदाचित तुम्हाला लगेच जाणवणार नाही. सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
• फेसाळ लघवी: किडनीतून प्रथिने (protein) गळती होत असल्याचे हे लक्षण आहे.
• सूज (Edema): सहसा पाय, घोटा किंवा पाऊलांवर सूज येते; कधीकधी चेहरा किंवा हातावरही सूज दिसू शकते.
• उच्च रक्तदाब.
• लघवीतून रक्त येणे: लघवीचा रंग गडद किंवा गुलाबी दिसू शकतो.
निदान आणि तपासणी
डॉक्टर किडनीच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन मुख्य साधनांचा वापर करतात:
१. लघवीची चाचणी (Urine Test): लघवीतील प्रथिने आणि रक्ताचे प्रमाण तपासण्यासाठी.
२. रक्त चाचणी (Blood Test): ''क्रिएटीनाइन'' (creatinine) मोजण्यासाठी. जर किडनी नीट काम करत नसेल, तर हे टाकाऊ द्रव्य शरीरात साठू लागते.
३. किडनी बायोप्सी (Kidney Biopsy): जळजळ/सूज नेमकी कोणत्या प्रकारची आणि किती गंभीर आहे हे ठरवण्यासाठी ही सर्वात खात्रीशीर तपासणी मानली जाते.
जीवनशैली आणि व्यवस्थापन टिप्स
ल्युपस नेफ्रायटिसचे व्यवस्थापन करण्यासाठी औषधे आणि दैनंदिन सवयींचा ताळमेळ आवश्यक आहे :
• मिठाचे प्रमाण कमी करा:
• प्रथिनांच्या (Protein) प्रमाणावर लक्ष ठेवा: किडनीवरील ताण कमी करण्यासाठी तुमचे डॉक्टर तुम्हाला प्रथिनांचे (उदा. चिकन किंवा मासे) मर्यादित सेवन करण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
• सक्रिय राहा: हृदयाचे आरोग्य आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी चालणे, पोहणे किंवा योगासने यांसारख्या व्यायामाची शिफारस केली जाते.
• नियमित औषधे घ्या: हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, स्टिरॉइड्स किंवा नवीन ''बायोलॉजिक्स'' ही औषधे रोगप्रतिकारक शक्ती शांत करण्यासाठी आणि किडनीचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
- लवकर निदान होणे हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. जर तुम्हाला ल्युपस असेल आणि नवीन सूज किंवा लघवीमध्ये बदल जाणवत असतील, तर त्वरित संधिवात तज्ञांशी संपर्क साधा.
- २०२६ पर्यंत उपलब्ध झालेल्या नवीन पर्यायांसह आधुनिक उपचार, लवकर सुरू केल्यास किडनी निकामी होण्यापासून रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहेत.
- डॅा. विदया अभिजित सांगळे (बांगर) यांच्या मते, एनपीएसएलईच्या व ल्युपस नेफ्रायटिस या निदांनासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
अहिल्यानगरमध्ये संधिवात (ल्युपस) यावर विशेष उपचारांसाठी, सावेडी येथे असलेले ''माउली आर्थरायटिस अँड रूमेटोलॉजी क्लिनिक'' त्यांच्याशी 7028652070 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
