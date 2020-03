Corona Virus : कारची काळजी घ्या, नाहीतर भुर्दंड आहेच ! 

पुणे : कोरोनाच्या या संकटामुळे सध्या नागरिकांना घरातच बसून राहण्यास सांगण्यात आले आहे. पोलिसांनीही 23 मार्चपासून वाहतूक बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे सुमारे 8 ते 10 दिवसांपासून नागरिकांच्या कार जागेवरच उभ्या आहेत. कार जर एकाच जागेवर सुमारे 8 दिवसांपेक्षा जास्त काळ बंद अवस्थेत असेल तर तिची बॅटरी उतरण्याची शक्यता असते. परिणामी ती सुरू होऊ शकत नाही. तसेच कारच्या व्हिल अलाइनमेंटवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बंद असलेल्या कारची काळजी वेळेत घेतली तर पुढचा आर्थिक भुर्दंड वाचू शकतो, असे मत ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.



अशी घ्या तुमच्या कारचीची किमान काळजी - दर तीन दिवसांनी कार एकदा किमान पंधरा मिनिटे सुरू करून ठेवावी - कार शक्यतो शेडमध्ये उभी करावी, नसेल तर तिच्यावर कव्हर टाकावे - कार बंद करून ठेवताना आतमधून स्वच्छ करावी तसेच सॅनिटायझरचा स्प्रे फवारला किंवा त्याद्वारे स्वच्छ केली तर उत्तम - कार एका जागेवर आठ दिवसापेक्षा जास्त काळ उभी असेल तर त्यानंतर अधून- मधून ती मागेपुढे करावी म्हणजे टायरवर प्रतिकूल परिणाम होत नाही. - कार पार्क करताना हँडब्रेकचा वापर करू नये, उतार असेल तर टायर खाली लाकडी वस्तू अथवा दगड लावावा. कार एकाच जागेवर अनेक दिसू उभी करायची वेळ आली तर किमान काळजी घ्यायला हवी. म्हणजे चालविण्याच्या वेळी त्रास होणार नाही. सर्वच प्रकारच्या कारची काळजी घेण्यासाठी फार वेळ द्यावा लागत नाही, पण पुढचा त्रास वाचतो, असे आम्ही नागरिकांना सांगतो.

- संजय शेडबाळे (ऑटोमोबाईल इंजिनिअर) - पुणे शहरातील कारची संख्या : 6 लाख 95 हजार

- पिंपरी चिंचवड मधील कारची संख्या : 3 लाख 99 हजार

- जिल्ह्यातील कारची संख्या : 1 लाख 80 हजार (माहितीचा स्रोत : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), पुणे)

