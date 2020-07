Video : कोरोनाचा संसर्ग वाढतोय....तुमच्या पाळीव प्राण्यांची 'अशी' घ्या काळजी 

पुणे : कोरोनाचा संसर्ग वाढतोय म्हणून चिंताग्रस्त झाला आहात, पण काळजी करू नका.... तुमच्या श्वानाची योग्य प्रकारे काळजी घेतली तर, त्याला काहीही होणार नाही. कारण श्वानाला कोरोना होत असल्याचे एकही उदाहरण देशात सापडलेले नाही अन जगात एकाही श्वानाचा त्यामुळे मृत्यू झालेला नाही. व्हेटरनरी सर्जन त्रिभुवन कटरे म्हणाले, कोरोनाच्या काळात आपल्या प्राण्यांची काळजी वाटणे स्वाभाविक आहेच. श्वानांची तर, विशेष काळजी वाटते कारण ते आपल्याबरोबरच राहत असतात. पण, कोरोनाचा संसर्ग अद्याप तरी श्वानाला झालेला नाही. अमेरिकेतील एका शहरात श्वानाच्या मालकाला कोरोना झाला. त्यात मालकाचा मृत्यू झाला पण श्वानाला काही झाले नाही. तसेच चीनमध्येही एक उदाहरण आहे. एका व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला पण, त्याची 17 वर्षांची मांजर त्यातून वाचली आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात श्वानाला बाहेर फिरवून आणल्यावर त्याच्यावर सॅनिटायझर मारू नका. कारण त्याच्या त्वचेसाठी ते हानीकारक असते, असेही डॉ. कटरे यांनी सांगितले. बाहेरून आल्यावर त्याला डॉग शॅम्पूने धुतले तरी पुरेसे असते. पावसाळ्यात श्वानांना बाहेर फिरायला नेल्यावर ते रस्त्यावरचे पाणी पितात. त्या खराब पाण्यामुळे त्यांना गॅस्ट्रो होऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात त्यांचे लसीकरण करणे गरजेचे असते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच श्वानाला हाय प्रोटिन डाएट द्यायला हवे. मांसाहारी पदार्थ दिले तर, त्याची प्रतिकारक्षमता चांगल्या पद्धतीने वाढू शकते. शाकाहरी व्यक्तींनी त्यांच्या श्वानांना डॉग फूडची मिळणारी चांगल्या दर्जाची पॅकेटसमधील फूड द्यावे असेही त्यांनी सुचविले. पावसाळ्यात तसेच एरवीही श्वानाला व्यायाम आवश्यक असतो. त्यासाठी त्याला दिवसातून दोन वेळा फिरायला न्यायला हवे. श्वानाचे वय, आकार, क्षमता यावर त्याचा कालावधी अवलंबून असतो. परंतु, किमान 15 ते 45 मिनिटे त्याला एका वेळी चालविले पाहिजे. दिवसातून दोन वेळा त्याला फिरण्यासाठी नेले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही श्वानप्रेमी श्वानाला आठवड्यातून दोन वेळा आंघोळ घालतात. परंतु, त्याची गरज नाही. पंधरा दिवसांतून एकदा जरी त्याला आंघोळ घातली तरी पुरेसे असते. अन्यथा त्याचे केस गळू शकतात, अशीही माहिती त्यांनी दिली. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असला तरी, घाबरू नका. आपल्या श्वानाची योग्य प्रकारे काळजी घेतली त्याची प्रकृती चांगली राहू शकते, असेही डॉ. कटरे यांनी नमूद केले.

Web Title: Take care of your pet during corona pandemic