पुणे

ILS Law College Fee Case : शुल्क परताव्याबाबत राज्य सरकारने दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

आयएलएस विधी महाविद्यालयाकडून आकारण्यात आलेल्या कथित अतिरिक्त फी परताव्याबाबत विद्यार्थ्याने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली.
mumbai high court

mumbai high court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - आयएलएस विधी महाविद्यालयाकडून आकारण्यात आलेल्या कथित अतिरिक्त फी परताव्याबाबत विद्यार्थ्याने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली असून, राज्य शासनाने दोन महिन्यांत याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

Loading content, please wait...
pune
state government
Decision
mumbai high court
Order

Related Stories

No stories found.