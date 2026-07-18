Miraj:" टाकळी ओढ्याला ‘दुधाचा पूर’!; भेसळयुक्त दूध ओढ्यात ओतले; ‘अन्न औषध’ची धास्ती?

मिरज: टाकळी (ता. मिरज) येथे शुक्रवारी सकाळी ओढ्याच्या पाण्याला अचानक दुधाचा पांढराशुभ्र रंग आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. अनोळखी व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात दूध ओढ्याच्या पात्रात ओतल्याचे निदर्शनास आले असून, हे दूध भेसळयुक्त असल्याच्या संशयातून कारवाई टाळण्यासाठीच नष्ट करण्यात आले असावे, असा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. .सध्या राज्यभर अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त दूध व अन्न पदार्थांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच मिरज तालुक्यातील सलगरे येथे दूध भेसळप्रकरणी दोघांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली होती..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .या कारवाईनंतरच टाकळी येथे मोठ्या प्रमाणात दूध ओढ्यात टाकण्यात आल्याने या दोन्ही घटनांचा संबंध असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. छाप्याची भीती निर्माण झाल्याने संबंधितांनी भेसळयुक्त दूध बाजारात विक्रीस न आणता ओढ्यात टाकून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला असावा..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.यामुळे काही अंतरापर्यंत संपूर्ण ओढ्याचे पाणी दुधामुळे पांढरे झाल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, या प्रकारामुळे पर्यावरणालाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच परिसरात नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. या प्रकरणाची चौकशी करून ओढ्यात टाकण्यात आलेल्या दुधाचे नमुने तपासावेत, तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.