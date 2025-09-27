पुणे

Talathi Bribery Scandal : हवेली तालुक्यातील तीन महिला तलाठ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई

Pune Ring Road Bribery Scandal : पुण्यात प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पासाठी जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये लाच मागणी प्रकरणात महिला तलाठ्यांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधकांनी कारवाई केली.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरालगतच्या प्रस्तावित रिंगरोडमध्ये अधिग्रहीत जमिनीचा सातबारा आणि आठ ‘अ’ उताराच्या प्रतीसाठी लाच मागितल्याप्रकरणी तीन महिला तलाठ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. या प्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

