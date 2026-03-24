Chakan News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ४२०७ कोटींचा प्रकल्प मार्गी

चाकण : राज्य मंत्रिमंडळाने एमएसआयडीसी द्वारे नियंत्रित व देखरेखीखाली केल्या जाणाऱ्या तळेगाव चाकण शिक्रापूर महा मार्गाच्या कामाला अखेर मंजुरी दिली आहे.मोंटे कार्लो लिमिटेड कंपनीला तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या सुधारणा आणि विस्तारीकरणाचे कंत्राट मंजूर केले आहे. हा ५३.२ किमीचा मार्ग चार पदरी उन्नत तसेच जमिनीला समांतर रस्ता म्हणून विकसित केला जाणार आहे.ज्यामुळे चाकण , तळेगाव परिसरातील औद्योगिक वसाहतीतील मोठी वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे अशी माहिती एमएसआयडीसी चे मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांनी दिली..तळेगाव चाकण शिक्रापूर महामार्गाचे सुधारणा व विस्तारीकरणाचे काम मोंटे कार्लो लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आलेले आहे हे कंत्राट मंजूर करण्यात आलेले आहे. सुमारे ४२०७ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम आहे. हा मार्ग लवकर होण्यासाठी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार तसेच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पाठपुरावा केला होता .त्यानंतर अखेर मंत्रिमंडळाने ह्या कामाला मंजुरी दिलेली आहे. या महामार्गाचे सुमारे ५३.२ किलोमीटर अंतराचे काम कंत्राटदार मोंटे कार्लो लिमिटेड ही कंपनी चार वर्षाच्या कालावधीत पुर्ण करणारआहे.तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डी आहे..Chakan News : तळेगाव -चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम लवकर सुरू होणार; शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे आश्वासन.या महामार्गाचे काम (बीओटी) बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर होणार आहे.चाकण, तळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडी सोडवणे,वाहतूक सुरळीत करणे या महामार्गाच्या कामा मुळे साध्य होणार आहे.यामध्ये उन्नत मार्ग २४.२ किमी (फ्लायओव्हर) तळेगाव ते चाकण, रासेफाटा असा चार पदरी राहणार आहे. उन्नत मार्गाच्या खाली जमिनीला समांतर चार पदरी मार्ग राहणार आहे. चाकण रासे फाटा ते शिक्रापूर हा सहा पदरी मार्ग जमिनीला समांतर राहणार आहे. .हा महामार्ग प्रकल्प पुणे ,पिंपरी चिंचवड शहराच्या जवळ असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेषतः चाकण,तळेगाव एमआयडीसी तसेच शिक्रापूर व सणसवाडी, रांजणगाव परिसरातील औद्योगिक कंपन्या व अहिल्यानगर, मराठवाड्यातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा महामार्ग मावळ ,खेड ,शिरूर या तीन तालुक्यातून जाणारा आहे. या महामार्गावर तळेगाव, चाकण , शिक्रापूर येथून मोठ्या प्रमाणात कंपन्यांच्या अवजड वाहनांची येजा आहे तसेच हा मार्ग मोठ्या वर्दळीचा आहे. त्यामुळे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.हा महामार्ग जुन्या मुंबई, पुणे महामार्गाला तळेगाव येथे तसेच चाकण येथे पुणे नाशिक महामार्गाला, शिक्रापूर येथे पुणे अहिल्यानगर मार्गाला जोडतो.या महामार्गाच्या कामामुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे..या महामार्गाची अंदाजपत्रकीय रक्कम २९६६ कोटी आहे.एकूण प्रकल्प किंमत ४२०७ कोटी आहे.हा मार्ग प्रकल्प डीएफबीओटी (design finance build operate transfer) या तत्वावर २९ वर्षाच्या निश्चित सवलत कालावधीवर आधारित आहे. हा प्रकल्प चार वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.संबंधित कंपनीला वर्कऑर्डर मिळाल्यानंतर या महामार्गाचे काम लवकरच सुरू होईल ..गेल्या आठवड्यात या महामार्गाच्या कामाला लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी चाकण येथील शिष्टमंडळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना मुंबई येथे भेटले होते व चर्चा केली होती. त्यानंतर मंत्र्यांनी या कामाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल असे आश्वासन दिले होते . ते आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी पूर्ण केले आहे.महामार्गाच्या कामाला त्यामुळे गती मिळाली. सकाळ ने ही वेळोवेळी बातम्या देऊन पाठपुरावा केला होता तसेच मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. असे पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी सांगितले.