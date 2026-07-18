Pune News: अजितदादांचा फोन आणि तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम मार्गी ; तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गाच्या कामासाठी स्व. अजित पवार यांचा मोठा पाठपुरावा

हरिदास कडचाकण: गेल्या अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गावर मोठी वाहतूक वाढली. कंपन्यांची अवजड वाहनांची वाहतूक तसेच इतर वाहतूक वाढली. पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडीची पाहणी राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली. वाहतूक कोंडीची ठिकाणे पाहिली आणि तळेगाव चौकात गेल्या वर्षी आठ जुलैला सकाळी साडेसहा ते सातच्या सुमारास वाहतूक कोंडीची पाहणी केली ही पाहणी सकाळी दहा पर्यंत केली.. यावेळी स्व. अजित पवार यांनी एमएसआयडीसी च्या मुख्य अभियंत्यांना फोन केला बांधकाम मंत्रांना फोन केला आणि महामार्गाची परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. पुणे जिल्ह्यातील या महत्त्वाच्या मार्गाची कामे लवकर झाली पाहिजेत. राज्य सरकार त्यासाठी योग्य तो पाठपुरावा करेल असे सांगितले. त्यानंतर महामार्गाच्या प्रस्तावित कामाच्या हालचाली वाढल्या आणि लवकरच हा महामार्ग चार पदरी उन्नत मार्ग तसेच चार पदरी जमिनीवर असा तळेगाव चाकण शिक्रापूर होईल असे आश्वासन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांनी त्यावेळी दिले. .Pune: रूंदीकरण राहूदेत किमान खड्डे तरी बुजवा, हतबल प्रवाशांचे प्रशासनाला साकडे.चाकण ता. खेड येथील औद्योगिक वसाहतीतील प्रमुख मार्ग महत्त्वाचे आहे .या वाहतूक कोंडीमुळे देखील जनजीवन तसेच वाहतूक व्यवस्था कोलमडत आहे. चाकण वाहतूक कोंडी व वाहतूक व्यवस्थेने अनेक कामगारांचे बळी घेतलेले आहेत. रुग्णवाहिका वाहतूक कोंडीत अडकल्या मुळे अनेकांचे जीव जात आहेत .कामगारांचे अपघात होत आहेत.या वाहतूक कोंडीला उद्योजक, कामगार, व्यावसायिक, नागरिक ,शेतकरी, विद्यार्थी सारेच वैतागले आहेत.या वाहतूक कोंडीची पाहणी राज्याचे तत्कालीन पालकमंत्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली..यावेळी त्यांच्या बरोबर जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांचे पथक होते. त्यांनी चाकण औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, पुणे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, तळेगाव चाकण शिक्रापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे पाहून अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या . स्व. अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार पुणे नाशिक महामार्गवरील आंबेठाण चौक, तळेगाव चौक यांची रुंदीकरणाची कामे मार्गी लागली तसेच चाकण औद्योगिक वसाहतीतील मार्गाची कामे मार्गी लागली..सोनम वांगचुक यांची प्रकृती कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली अधिकृत माहिती, पत्नीचा रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप.तळेगाव चौकात शिक्रापूर,तळेगाव मार्ग तसेच पुणे नाशिक महामार्ग या ठिकाणी जोडला जातो. त्या चौकात तात्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांनी सकाळी साडे सहाच्या सुमारास येऊन अर्धा तास थांबले होते .मार्गाचे नकाशे त्यांनी पाहिले संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली यावेळी जिल्हाधिकारी , एनएचएआयचे अधिकारी एमएसआयडीसी चे अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी या वाहतूक कोंडीबाबत पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. तळेगाव शिक्रापूर मार्गाचे काम होण्यासाठी स्व.अजित पवार यांनी एमएसआयडीसी चे मुख्य अभियंता यांच्याशी मोबाईल वरून संपर्क साधला. बांधकाम मंत्री यांच्याशी संपर्क साधला. तळेगाव चाकण शिक्रापूर हा उन्नत मार्ग व्हावा तसेच जमिनीवर सहा पदरी व्हावा परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे बजेट मोठे आहे. त्यामुळे जमिनीवर चार पदरी मार्ग तसेच तळेगाव ते चाकण उन्नत मार्ग झाला तर तो लवकर होईल असे सांगितले त्यानंतर स्व. अजित पवार यांनी चार पदरी उन्नत मार्ग तसेच जमीनवर चार पदरी मार्ग हा लवकर केला जावा यासाठी राज्य सरकार मदत करेल असे ठणकावून सांगितले आणि अधिकाऱ्यांना आदेश दिले .त्यानंतर या मार्गाचे काम मार्गी लागले त्यामुळे भूमिपूजन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.