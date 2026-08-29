Pune News : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या दुरुस्तीला वेग; ५९ कोटींचा निधी मंजूर

पुणे - औद्योगिक वसाहतींना जोडणाऱ्या आणि दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असलेल्या तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर (राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डी) मार्गावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीची समस्या लवकरच मार्गी लागणार आहे. पावसामुळे दुरवस्था झालेल्या या रस्त्याच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी ५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पावसाची उघडीप मिळताच युद्धपातळीवर काम सुरू करून ४० किलोमीटरचा रस्ता अवघ्या दोन दिवसांत, तर एमआयडीसी हद्दीतील अतिखराब १४ किलोमीटरचा रस्ता चार दिवसांत दुरुस्त करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे..तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा सुमारे ५४ किलोमीटर लांबीचा मार्ग पुणे, नगर आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यातील कारखाने व अवजड वाहनांच्या मालवाहतुकीमुळे येथे मोठी वर्दळ असते. मात्र, अपुरी रुंदी, वाढती वाहतूक आणि पावसातील खड्ड्यांमुळे या मार्गावर नियमितपणे मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वीच दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार जानेवारीत कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) दिले गेले व काही ठिकाणी कामाला सुरुवातही झाली. मात्र, अवजड वाहनांची सततची वर्दळ आणि पावसामुळे डांबरीकरणाच्या कामाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. आता रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट झाल्याने खड्डे तातडीने बुजविणे, साईड शोल्डरची दुरुस्ती आणि आवश्यक ठिकाणी भराव टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..एमआयडीसीतील १४ किलोमीटरवर विशेष लक्षतळेगाव आणि चाकण एमआयडीसी परिसरातील सुमारे १४ किलोमीटरचा पट्टा सर्वाधिक खराब झाला आहे. त्यामुळे या भागातील खड्डे बुजविणे आणि रस्ता मजबूत करण्याचे काम पुढील चार दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी वाहतूक पूर्णपणे बंद न करता टप्प्याटप्प्याने ही दुरुस्ती केली जाणार आहे..उन्नत मार्गाचे प्रस्तावित नियोजनसध्याची तातडीची दुरुस्ती ही तात्पुरती उपाययोजना असली तरी, या संपूर्ण मार्गाचा शाश्वत विकास 'महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा'मार्फत हाती घेण्यात आला आहे. या ५३.२ किलोमीटरच्या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये अस्तित्वातील रस्त्याची क्षमता वाढविणे, मार्गाचे रुंदीकरण करणे आणि उन्नत मार्ग उभारण्याचे नियोजन आहे..‘पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पावसाची उघडीप मिळताच खड्डे बुजविणे, साईड शोल्डरची दुरुस्ती आणि आवश्यक भरावाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जातील.’- भरतकुमार बावीस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.