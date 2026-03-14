Chakan News : तळेगाव -चाकण शिक्रापूर मार्गाचे काम लवकर सुरू होणार; शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे आश्वासन

चाकण - तळेगाव शिक्रापूर चाकण या औद्योगिक वसाहतीतील प्रचंड वाहतूक असलेल्या व मोठी वाहतूक कोंडी असलेल्या महामार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या मार्गाचे काम मोंटेकार्लो लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले असून हे (बीओटी) 'बांधा वापरा हस्तांतरित करा' तत्त्वावर देण्यात आले आहे..पुढील चार वर्षात हे काम पूर्ण होईल असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुंबईत त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या चर्चेत चाकण येथील शिष्टमंडळाला दिले. या मार्गाच्या कामाबाबत मंत्र्यांनी पाठपुरावा करून सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले..तसे आभार पत्र पत्रकार हरिदास कड, पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी देऊन त्यांचा सन्मान केला. यावेळी रासेचे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश डावरे, काळुस गावचे उद्योजक आकाश पवळे, किरण ढोकणे पाटील आदी उपस्थित होते. चालू अधिवेशनात तळेगाव चाकण शिक्रापूर या मार्गाच्या कामाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी बाबत घोषणा केली होती..पुढील आठवड्यामध्ये या मार्गाच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात येणार असून, लवकर पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल असे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आश्वासित केले. यावेळी एमएसआयडीसी (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ) चे मुख्य अभियंता रणजीत हांडे उपस्थित होते.या मार्गाचे काम एमएसआयडीसीच्या नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली होणार आहे.या मार्गावर दररोज होणाऱ्या वाहतूक कोंडी बद्दलची तीव्रता मंत्री भोसले यांच्या लक्षात आणून दिली. या महामार्गाला तात्पुरते रुंदीकरण व दुरुस्तीसाठी बांधकाम विभागाने ५५ कोटी रुपये देऊन काम सुरू केले आहे..याला गती देण्यात यावी व मुख्य काम सुरू होण्यापूर्वी आपण स्वतः या महामार्गाला भेट दिल्यास उर्वरित कामाला गती मिळेल अशी विनंती दिलीप मेदगे व सकाळचे पत्रकार हरिदास कड यांनी मंत्री भोसले यांना केली. त्यावेळी त्यांनी या महामार्गाची मी पाहणी करेल असे आश्वासन दिले.निविदा आदेशापूर्वी दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू होईल व त्यानंतर ज्या कंपनीची नियुक्ती झाली आहे त्यांनी जमीन अधिग्रहण रक्कम ही सरकारला जमा करायची आहे. यावर सरकार तातडीने शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला वाटप करणार आहे. तळेगाव ते चाकण या उन्नत मार्गाचे मुख्य काम गतिमान पद्धतीने होईल असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले..वाढत्या औद्योगिकरणामुळे ही समस्या प्रचंड वाढली आहे. मराठवाडा, अहिल्यानगर परिसरातून येणाऱ्या व जेएनपीटी बंदराकडे जाणाऱ्या कंटेनर, ट्रेलर, टँकर वाहतुकीमुळे या रस्त्यावरती प्रचंड ताण येत असून स्थानिक नागरिकांना, कामगारांना याचा खूप त्रास होत आहे दररोज अपघात होत आहेत.तसेच या वाहतूक कोंडीवर मोठा पर्याय म्हणजे पनवेल, कर्जत ,शिरूर रस्ता याही कामाला गती देण्यात यावी, अशी विनंती निवेदन देऊन चर्चेद्वारे करण्यात आली. तळेगाव चाकण शिक्रापूर या महामार्गाच्या कामाबाबत पुढील प्रक्रिया कशी असेल याबाबत मुख्य अभियंता रणजीत हांडे यांच्यासोबत स्वतंत्र चर्चा करण्यात आली..यावेळी हांडे यांनी या महामार्गाबाबत एमएसआयडीसी आग्रही आहे. प्राधान्याने यासाठीच्या पुढील प्रक्रिया पार पाडून काम लवकर सुरू होईल असे आश्वासित केले. 'सकाळ'ने तळेगाव चाकण शिक्रापूर या मार्गाच्या वाहतूक कोंडीबाबत तसेच कामाबाबत वेळोवेळी मंत्र्याकडेही पाठपुरावा केला याबाबत मंत्र्यांनीही सकाळचे कौतुक केले..तळेगाव चाकण शिक्रापूर या मार्गाचे २६ किलोमीटर काम हे तळेगाव ते चाकण रासे फाटा असे चार पदरी उन्नत मार्ग उड्डाणपूल होणार आहे. जमिनीला समतल चार पदरी मार्ग होणार आहे.त्यानंतर रासेफाटा ते शिक्रापूर पर्यंत सहा पदरी मार्ग होणार आहे. या मार्गाचे काम खाजगी कंपनीला देण्यात आलेले आहे. त्यांना राज्य सरकारची वर्कऑर्डर मिळाल्यानंतर हे काम तातडीने सुरू होईल.हे काम सुमारे ५३ किलोमीटर अंतराचे आहे. सुमारे चार हजार दोनशे सात कोटी रुपयांचे हे काम आहे. हे काम बीओटी तत्वावर होणार आहे. २९ वर्षाच्या डीएफबीओटी तत्त्वावर आधारित हा प्रकल्प आहे. असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.