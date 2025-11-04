पुणे

Pune News: लोहमार्गाचे होणार फेरसर्वेक्षण; तळेगाव दाभाडे उरुळी कांचन मार्ग, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्‍वासन

MLAs Demand Fair Compensation and Alternative Planning: तळेगाव दाभाडे–उरुळी कांचन रेल्वे प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, या भीतीने ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात नोव्हेंबरला रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत फेरसर्वेक्षणाच्या बैठकीचे आश्वासन दिले.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पास गावकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता, या लोहमार्गाचे फेरसर्वेक्षण करून बदलता येईल का, याबाबत सात नोव्हेंबरला रेल्वे अधिकाऱ्यांशी बैठक घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी दिले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेऊ, असेही ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
pune
Farmer
railway
Development
uruli kanchan
Project
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com