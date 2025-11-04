पुणे : तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पास गावकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता, या लोहमार्गाचे फेरसर्वेक्षण करून बदलता येईल का, याबाबत सात नोव्हेंबरला रेल्वे अधिकाऱ्यांशी बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी दिले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेऊ, असेही ते म्हणाले..तळेगाव दाभाडे ते उरुळी कांचन हा बाह्यवळण लोहमार्ग प्रस्तावित आहे. या मार्गाबाबत दोन वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार, लोहमार्गाची आखणी केली आहे. त्यात अनेक गावांमधून मार्ग जात असल्याने त्या प्रकल्पाला खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे..त्या विरोधाबाबत आंदोलने करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयात डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठक घेण्यात आली. त्याला खेडचे आमदार बाबाजी काळे, माजी आमदार दिलीप मोहिते, भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे, तसेच रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी उपस्थित होते..‘आम्हाला रेल्वेची गरज नाही. दळणवळणाची सुविधा साधने खूप आहेत. आमचा शेतीमाल विकला जातो. त्यामुळे आम्ही खूष आहोत. हा रेल्वे प्रकल्प करून तुम्ही आमचा संसार उद्ध्वस्त करू नका,’ असा राग शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केला. आम्ही अनेकदा चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आंदोलने केली. मात्र, त्या भागात रस्त्याचे रुंदीकरण केले जात नाही. त्याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर डुडी म्हणाले, ‘‘प्रकल्पग्रस्त भागातील काही शेतकऱ्यांपैकी १० जणांची समिती स्थापन करावी. तिच्या मागण्या रेल्वे प्रशासनाला सादर करून मार्गाचे फेरसर्वेक्षण करण्यात येईल. ते करताना अन्य पर्याय काय आहेत, त्याचाही विचार करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना विश्वास घेऊन पुढील मार्ग काढण्यात येईल. रेल्वे प्रकल्पाला विरोध करणे योग्य राहणार नाही. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.’’.काय आहे प्रकल्प?तळेगाव ते उरुळी कांचन रेल्वेएकूण आवश्यक जमीन ५६३.६३ हेक्टरखासगी जमीन ४७५.७१ हेक्टरसरकारी जमीन ९.१८ हेक्टरवन विभागाची जमीन ७८.७३ हेक्टरलोहमार्गाची लांबी ८० किलोमीटर.Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.प्रत्येक गावातील काही नागरिकांची संयुक्त समिती स्थापन करावी. या भागात अनेकांनी घरे बांधली आहेत. गोडाऊन उभारले आहेत. अनेक भागांतील राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), रिंगरोड तसेच अन्य प्रकल्पांसाठी जमिनी गेल्या आहेत. कोणत्याही व्यक्तीचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.- बाबाजी काळे, आमदारखेड तालुक्यात विविध सहा सात प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यासाठी यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारले जाणारे लॉजिस्टिक पार्कसाठी अदानी, अंबानी यांच्यासह मोठ्या कंपन्यांना जमिनी दिल्या आहेत. त्याच भागातून जाणारा पुणे-नाशिक लोहमार्गाला हा प्रकल्प जोडला जावा. या प्रकल्पामुळे १४ गावे उद्ध्वस्त होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे अनेकांचे नुकसान होणार असून पर्यायी व्यवस्था करावी.- दिलीप मोहिते, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.