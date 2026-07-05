पुणे

Pune Viral Video: तळेगावात रस्त्याच्या मधूनच उसळला पाण्याचा प्रचंड फवारा... सर्व भयभीत... थरारक अन् अचंबित करणारा प्रकार

Road Erupts During Water Pipeline Testing in Talegaon Dabhade : तळेगाव दाभाडे येथे पाणीपुरवठा योजनेच्या चाचणीदरम्यान रस्त्याच्या मधून प्रचंड पाण्याचा फवारा उसळल्याची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून, या प्रकारामुळे विकासकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Talegaon Road Erupts During Water Pipeline Test

Talegaon Road Erupts During Water Pipeline Test

esakal

Sandip Kapde
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पुणे : तळेगाव दाभाडे शहरातील विकासकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील डांबरी रस्त्याच्या मधून अचानक प्रचंड वेगाने पाण्याचा फवारा उसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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