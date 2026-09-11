MP Amol Kolhe : तळेगाव ढमढेरे गावाची भूमी ऐतिहासिक घडामोडींची साक्षीदार

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे ही ऐतिहासिक भूमी इतिहासाच्या विविध घडामोडींची साक्षीदार आणि कायम समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे मत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केले..तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील साहेबराव शंकरराव ढमढेरे महाविद्यालयातील इतिहास विभाग प्रमुख प्रा. पद्माकर गोरे लिखित आणि सनय प्रकाशन निर्मित "तळेगाव ढमढेरे गावचा इतिहास" या ग्रंथाचे प्रकाशन करताना डॉ. कोल्हे बोलत होते. शिक्षण संस्थेचे मानद सचिव अरविंद ढमढेरे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते..यावेळी राज्य प्राध्यापक महासंघाचे माजी अध्यक्ष शामराव लवांडे, जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब नरके, शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष श्रीकांत सातपुते, संचालक विजय ढमढेरे व महेश ढमढेरे, प्राचार्य अर्जुन मुसमाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..खासदार डॉ. कोल्हे पुढे म्हणाले की, 'इतिहास मांडणे आणि इतिहास लपवणे ही समस्या आहे. सोयीच्या अंगाने इतिहास सांगण्यापेक्षा इतिहासातील वास्तव परखडपणे समाजासमोर आणणे गरजेचे असते. समाजसुधारक, वीरपुरुष आणि क्रांतिकारकांनी जर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये त्यागाच्या भावनेतून समाज उद्धारासाठी समर्पण दिले नसते तर आजच्या महाराष्ट्राची काय अवस्था झाली असती याची कल्पनाच आपण करू शकत नाही..जेव्हा पुरुषप्रधान इतिहास लिहीला गेला तेव्हा समस्त महिला वर्गावर अन्याय होत गेला. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी समाजाच्या प्रगतीसाठी, समतेसाठी भरीव शैक्षणिक व सामाजिक कार्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची समाधी शोधण्याचे कार्य महात्मा फुले यांनी केले असून, तत्कालीन परिस्थितीमध्ये खरी शिवजयंती त्यांनीच सुरू केली याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवणे गरजेचे आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी समाजाप्रती केलेले कार्य अनन्यसाधारण आहे.तळेगाव ढमढेरे ही भूमी इतिहासाच्या विविध घटनांची साक्षीदार असल्याचे डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितले..'तळेगांव ढमढेरे गावचा इतिहास" या ग्रंथाचे लेखक प्रा. पद्माकर गोरे यांनी ग्रंथ निर्मितीमागील प्रेरणा आणि उद्देश आपल्या मनोगतातून व्यक्त केला. प्रा. शाकुराव कोरडे यांनी सूत्रसंचालन केले. मोहन ओमासे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.