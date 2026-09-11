पुणे

MP Amol Kolhe : तळेगाव ढमढेरे गावाची भूमी ऐतिहासिक घडामोडींची साक्षीदार

तळेगाव ढमढेरे ही ऐतिहासिक भूमी इतिहासाच्या विविध घडामोडींची साक्षीदार आणि कायम समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे मत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केले.
MP Amol Kolhe

MP Amol Kolhe

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नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे ही ऐतिहासिक भूमी इतिहासाच्या विविध घडामोडींची साक्षीदार आणि कायम समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे मत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केले.

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