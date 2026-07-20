Pune: तळेगावच्या बाजारात १७०० शेळी, बोकड- मेंढीची विक्री

नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे: तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले उप बाजारात सोमवारी सुमारे १७०० शेळी, बोकड व मेंढ्यांची विक्री झाली. आजच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात शेळी बोकड व मेंढ्यांची आवक झाली असल्याची माहिती .प्रशासक हरिश्चंद्र कांबळे, सचिव अनिल ढोकले व सहाय्यक सचिव अनिल ढमढेरे यांनी सांगितली. शेळी व बोकडाला सुमारे ९००० हजार रुपये ते २५००० हजार रुपये आणि मेंढीला ५००० हजार रुपये ते ९००० हजार रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला आहे..Pune: तळेगाव ढमढेरे गावात प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार, मोफत कापडी पिशव्यांचे वाटप .बाजारभाव चांगला मिळाल्याने शेतकरी व मेंढपाळांनी समाधान व्यक्त केले आहे. बाजार समितीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी बाजारचे उत्कृष्ट नियोजन केले. वाहन पार्किंग, पिण्याचे पाणी व शेळी- मेंढी विक्रीसाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध करण्यात आले होती..Pune Crime: एक कोटींची रोकड लुटण्याचा कट उधळला! खासगी कारचालकच निघाला मास्टरमाइंड; नर्हे पोलिसांची धडक कारवाई.पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, रायगड, सातारा, बीड आदी जिल्ह्यातील शेतकरी व मेंढपाळांनी शेळी मेंढी विक्रीसाठी आणले होते. आजच्या बाजारात अहिल्यानगर, सातारा, अलिबाग, रायगड, मुंबई, पनवेल, सोलापुर, पुणे जिल्हा या ठिकाणचे खरेदीदार व व्यापारी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.