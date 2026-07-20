पुणे

Pune: तळेगावच्या बाजारात १७०० शेळी, बोकड- मेंढीची विक्री

Heavy Arrival at Talegaon Livestock Market: बोकडाला २५ हजार तर मेंढीला ९ हजार रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाल्याने शेतकरी व मेंढपाळांनी समाधान व्यक्त केले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागनाथ शिंगाडे

तळेगाव ढमढेरे: तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले उप बाजारात सोमवारी सुमारे १७०० शेळी, बोकड व मेंढ्यांची विक्री झाली. आजच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात शेळी बोकड व मेंढ्यांची आवक झाली असल्याची माहिती

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