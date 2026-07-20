Pune: तळेगाव ढमढेरे गावात प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार, मोफत कापडी पिशव्यांचे वाटप

तळेगाव ढमढेरे: तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) गावात सोमवारी आठवडा बाजारानिमित्त "प्लॅस्टिक मुक्त अभियान" राबवून प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार करण्यात आला आहे. येथील क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले विचार मंच व ग्रामस्थ यांच्यातर्फे प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार करण्यात आला. .ग्रामपंचायत कार्यालयापासून मुख्य बाजारपेठेतून मारुती मंदिर व आठवडा बाजारात प्लास्टिक मुक्त अभियान राबविण्यात आले. यावेळी बाजारपेठ व आठवडा बाजारात कापडी पिशव्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले. .यावेळी येथील समाजभूषण संभाजीराव भुजबळ विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक मुक्ती अभियानात सहभाग घेऊन प्लास्टिकचा वापर टाळा, कापडी पिशव्यांचा वापर करा, प्लास्टिकला निर्बंध पर्यावरणाचे संरक्षण आदी घोषणा देऊन विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक मुक्तीची जनजागृती केली..Nashik Crime: विनयभंगाचा खोटा गुन्हा, बदनामी झाल्यानं ४० वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं आयुष्य."कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर करावा, वस्तू खरेदी करताना ग्राहकांनी प्लास्टिक पिशवीचा आग्रह टाळावा, व्यापारी व दुकानदारांनी प्लास्टिक पिशवी देणे टाळावे या उद्देशाने क्रांतीसूर्य महात्मा फुले विचारमंच यांच्यावतीने प्लास्टिक मुक्तीचे अभियान राबविण्यात आले..CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी राजकीय घडामोड! अमित शाहांची धर्मेंद्र प्रधानांशी चर्चा; राजीनामा देणार? काय शिजतंय दिल्लीत?.यावेळी भाजप पदवीधर आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल गव्हाणे, महात्मा फुले विचारमंचाचे पदाधिकारी कैलास नरके, ॲड. सुरेश भुजबळ, सरपंच रोहिणी तोडकर, कमल भुजबळ, पोपट भुजबळ, सुनील ढमढेरे, ॲड. महेंद्र गवारे, शहाजी ढमढेरे, मिनीनाथ ढमढेरे, जगदीश ढमढेरे ग्रामविकास अधिकारी चेतन वाव्हळ, लक्ष्मण नरके, वसंत भुजबळ व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.