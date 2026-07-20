पुणे

Pune: तळेगाव ढमढेरे गावात प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार, मोफत कापडी पिशव्यांचे वाटप

Free Cloth Bags Distributed: शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे येथे प्लास्टिक मुक्त अभियानांतर्गत आठवडा बाजारात मोफत कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव ढमढेरे: तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) गावात सोमवारी आठवडा बाजारानिमित्त "प्लॅस्टिक मुक्त अभियान" राबवून प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार करण्यात आला आहे. येथील क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले विचार मंच व ग्रामस्थ यांच्यातर्फे प्लास्टिक मुक्तीचा एल्गार करण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
distribution
talegaon

Related Stories

Gadchiroli
Buldhana
International Plastic-Free Day
Circular Economy Architecture: Introducing the E-Incentive 'Plastic Bank' Framework in Haveli