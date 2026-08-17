PMRDA Bypass Road Protest: पीएमआरडीएच्या रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी तळेगाव ढमढेरेत ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील पीएमआरडीए च्या बाह्यवळण रस्त्याचे काम अचानक थांबल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी या रस्त्याचे थांबलेले काम पुन्हा त्वरित सुरू करावे या मागणीसाठी आज सोमवारी काही काळ रस्ता रोको आंदोलन केले. .शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे- एल अँड टी फाटा ते करंदी फाटा या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासनातर्फे जलद गतीने सुरू करण्यात आले होते. यासंदर्भात दैनिक सकाळमध्ये ११ ऑगस्ट रोजी छायाचित्रासह काम सुरू झाल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती.रस्त्याचे सुरू असलेले काम अचानक गेल्या आठवड्यात बंद पडल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. काम का बंद पडले याचे कोणालाच काही कारण समजेना. चिडलेल्या ग्रामस्थांनी आज सोमवारी तळेगाव ढमढेरे येथे काळ्याफिती लावून काही काळ रस्ता रोको आंदोलन केले. रस्त्याचे थांबलेले काम त्वरित सुरू करावे अशी मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी केली..जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब नरके, बाजार समितीचे माजी उपसभापती अनिल भुजबळ, भाजप पदवीधर आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राहुल गव्हाणे, माजी उपसरपंच ॲड. गणेश तोडकर, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष किशोर रासकर, माजी अध्यक्ष रमेश भुजबळ, उद्योजक नवनाथ भुजबळ, सुदर्शन तोडकर, भरत भुजबळ, चेतना ढमढेरे, प्रदीप भुजबळ, प्रशांत मोहोळकर, गणेश मुळे, अशोक भुजबळ, प्रशांत भुजबळ, अमोल भुजबळ, सुखदेव भुजबळ, कैलास नरके, बापूसाहेब कापरे, निलेश भुजबळ व ग्रामस्थ आदींनी यावेळी संतप्त भावना व्यक्त करून या रस्त्याचे थांबलेले काम त्वरित सुरू करावे अशी आग्रही मागणी केली..यावेळी खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, आमदार माऊली आबा कटके, माजी आमदार ॲड.अशोक पवार, पी एम आर डी ए चे उपाभियंता डी. एम. चवरे आणि ठेकेदार यांच्याशी आंदोलनकर्त्यांनी संपर्क साधला. या सर्वांनी थांबलेले रस्त्याचे काम त्वरित सुरू केले जाईल, त्यासाठी मंगळवारी (ता.१८) सकाळी रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी आम्ही उपस्थित राहणार असल्याचे सर्व प्रतिनिधींनी ग्रामस्थांना कळविले आणि आंदोलनकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतले.दरम्यान, रस्ता रोको आंदोलनात काही काळ या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली होती. सहाय्यक फौजदार प्रशांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी आंदोलन संपल्यानंतर वाहतूक कोंडी सुरळीत केली..दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे - एल अँड टी फाटा ते करंदी फाटा या महत्त्वाकांक्षी बाह्यवळण रस्त्याचे काम पीएमआरडीए तर्फे सुरू करण्यात आल्याने ग्रामस्थ, प्रवासी व वाहन चालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अहिल्यानगर ते पुणे या बाह्यवळण रस्त्याने वाहतूक व रहदारी सोपी होणार आहे. या रस्त्यामुळे शिक्रापूर मध्ये होणारी वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या रस्त्यासाठी पीएमआरडीए तर्फे सुमारे ३५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या रस्त्याची लांबी नऊ किलोमीटर असून, रुंदी साडेसात मीटर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.