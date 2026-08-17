पुणे

PMRDA Bypass Road Protest: पीएमआरडीएच्या रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी तळेगाव ढमढेरेत ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

तळेगाव ढमढेरेतील ग्रामस्थांचा काळे झेंडे दाखवत रस्ता रोको; पीएमआरडीएच्या बाह्यवळण रस्त्याचे थांबलेले काम त्वरित सुरू करण्याची आग्रही मागणी
Villagers stage a protest with black flags at Talegaon Dhamdhere in Shirur, demanding the immediate resumption of the stalled PMRDA bypass road work.

Villagers stage a protest with black flags at Talegaon Dhamdhere in Shirur, demanding the immediate resumption of the stalled PMRDA bypass road work.

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील पीएमआरडीए च्या बाह्यवळण रस्त्याचे काम अचानक थांबल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी या रस्त्याचे थांबलेले काम पुन्हा त्वरित सुरू करावे या मागणीसाठी आज सोमवारी काही काळ रस्ता रोको आंदोलन केले.

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