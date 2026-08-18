Talegaon Dhamdhere PMRDA Road Work: तळेगाव ढमढेरेत रस्तारोकोनंतर पीएमआरडीएचा बाह्यवळण रस्ता कामाला पुन्हा गती; ग्रामस्थ समाधानी

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील पीएमआरडीए च्या बाह्यवळण रस्त्याचे काम अचानक थांबल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी या रस्त्याचे थांबलेले काम पुन्हा सुरु करावे या मागणीसाठी सोमवारी काही काळ रस्तारोको आंदोलन केले होते. आजी- माजी लोकप्रतिनिधी व पीएमआरडीए प्रशासन यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार आंदोलन मागे घेतले. मंगळवारी पुन्हा रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने आंदोलनकर्ते व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे..खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व माजी आमदार ॲड.अशोक पवार यांच्या उपस्थितीत थांबलेल्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. तळेगाव ढमढेरे- एल अँड टी फाटा ते करंदी फाटा या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम प्रशासनातर्फे जलद गतीने सुरू करण्यात आले होते, परंतु अचानक गेल्या आठवड्यात हे काम थांबले होते. रस्त्याचे चालू काम अचानक का थांबले असा ग्रामस्थांसमोर प्रश्न पडला. थांबलेले काम त्वरित सुरू करावे यासाठी ग्रामस्थांनी सोमवारी रस्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन प्रशासनातर्फे पुन्हा रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे..यावेळी खासदार डॉ अमोल कोल्हे म्हणाले की, "या रस्त्यासाठी पीएमआरडीए तर्फे सुमारे ३७ कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. तळेगाव ढमढेरे -एल अँड टी फाटा मार्गे करंदी फाटा या रस्त्याची ९ किलोमीटर लांबी असून, साडेसात मीटर रुंदी आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार या रस्त्याची रुंदी वाढवण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाला सूचना दिल्या जातील. शिरूर तालुक्यातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी "तळेगाव ढमढेरे येथे महिन्यातून एक दिवस" आपण "जनता दरबार" घेणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच शिक्रापूर- तळेगाव ढमढेरे- न्हावरा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या तक्रारी एकत्रित माझ्याकडे द्या, ठेकेदार व प्रशासन यांच्यामार्फत तक्रारींचा त्वरित निपटारा करीन, तळेगाव ढमढेरे येथील नूतन रस्त्याला क्रांतीसूर्य महात्मा फुले चौक असे नाव देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल असे आश्वासन डॉ.कोल्हे यांनी दिले.".यावेळी माजी आमदार ॲड.अशोक पवार म्हणाले की, "रस्त्याच्या कामाचा दर्जा व गुणवत्ता राखण्यासाठी ग्रामस्थांनी विशेष लक्ष द्यावे, घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी संचालक मंडळाने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे त्याला लवकरच यश येईल. मतदार संघातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.".यावेळी जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब नरके, घोडगंगा कारखान्याचे उपाध्यक्ष पोपटभाऊ भुजबळ, बाजार समितीचे माजी उपसभापती अनिल भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष विश्वास ढमढेरे यांनी मनोगत व्यक्त केले..यावेळी तालुकाध्यक्ष पूजा भुजबळ, माजी सभापती शंकर जांभळकर, वैभव यादव, रमेश भुजबळ, ॲड.सुदीप गुंदेचा, संभाजी भुजबळ, दत्ता हरगुडे, राजेंद्र भुजबळ, किशोर रासकर, गोविंद ढमढेरे, विजय ढमढेरे, शहाजी ढमढेरे, अशोक भुजबळ, माऊली थेऊरकर, राजेंद्र जाधव, अँड. संपत ढमढेरे, राजेंद्र केदारी, मधुकर भुमकर, आजी- माजी पदाधिकारी, आंदोलनकर्ते व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.