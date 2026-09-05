Talegaon Dhamdhere Leopard Attack: तळेगाव ढमढेरेत दोन बिबट्यांचा गोठ्यात धुमाकूळ; ४ मेंढ्या ठार, २३ जखमी, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील करण विजय भुजबळ यांच्या राहत्या घराच्या शेजारी असलेल्या गोठ्यात शनिवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास दोन बिबट्याने हल्ला करून ४ मेंढ्या ठार केल्या असून, २३ मेंढ्या जखमी केल्या असल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. फोटो : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर ) येथील करण विजय भुजबळ यांच्या मेंढ्यांचा सुसज्ज गोठा..बिबट्याच्या हल्ल्याची माहिती समजताच वनरक्षक पूनम जाधव आणि वनपाल रूपावली जगताप यांनी भुजबळ यांच्या गोठ्यात येऊन मृत मेंढ्यांचा व जखमी मेंढ्यांचा पंचनामा केला आहे. माजी सरपंच विजय भुजबळ यांच्या शेतातील घराशेजारी मेंढ्यांचा आठ फूट उंच कंपाऊंड असलेला आधुनिक पद्धतीचा सुसज्ज गोठा आहे. आठ फूट उंचीच्या संरक्षक जाळीवरून बिबट्याने गोठ्यात उडी मारली. काही काळात चार मेंढ्या ठार केल्या आणि इतर २३ जखमी केल्याने करण विजय भुजबळ या शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. बळीराम कुरळे यांनी दोन बिबटे पाहिल्याचे वन अधिकाऱ्यांना सांगितले..करण भुजबळ यांच्या मेंढ्यांवर हल्ला केल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, परिसरात बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे लावावेत अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.."तळेगाव ढमढेरे परिसरात रात्रंदिवस विजेचा लपंडाव चालू असून, यापूर्वी रात्रीच्या वेळी पाळीव प्राण्यांवर बिबट्याने हल्ले केले असून परिसरात बिबट्याची दहशत आहे. अनेक शेतकरी शेतात जाण्यासाठी घाबरत आहेत. रात्रीच्या वेळी महावितरणने विज पुरवठा अखंडित ठेवावा अशी मागणी ॲड. संपत ढमढेरे व दादाभाऊ सिनलकर यांनी केली आहे.".दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे परिसरात बिबट्याच्या वास्तव्यात वाढ झाली असून, यापूर्वीही अनेक पाळीव प्राण्यांवर बिबट्याने विविध ठिकाणी हल्ले केले आहेत. तळेगाव ढमढेरे परिसरात आतापर्यंत तीन बिबट्यांना जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे.."तळेगाव ढमढेरे परिसरात बिबट्याचे वास्तव्य वाढल्याने करण विजय भुजबळ यांच्या घरापासून ५०० मीटर अंतरावर गेल्या आठवड्यात पिंजरा लावण्यात आलेला आहे. तसेच परिसरातील नागरिकांना बिबट्या विषयी समुपदेशन केले आहे. आणखी परिसरात पिंजरा लावण्याची व्यवस्था केली जाईल :- पूनम जाधव, वनरक्षक.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.