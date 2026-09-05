पुणे

Talegaon Dhamdhere Leopard Attack: तळेगाव ढमढेरेत दोन बिबट्यांचा गोठ्यात धुमाकूळ; ४ मेंढ्या ठार, २३ जखमी, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान

तळेगाव ढमढेरेत दोन बिबट्यांचा गोठ्यात धुमाकूळ; ४ मेंढ्या ठार, २३ जखमी, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान
Leopard attack kills four sheep, injures 23 in Shirur.

Leopard attack kills four sheep, injures 23 in Shirur.

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील करण विजय भुजबळ यांच्या राहत्या घराच्या शेजारी असलेल्या गोठ्यात शनिवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास दोन बिबट्याने हल्ला करून ४ मेंढ्या ठार केल्या असून, २३ मेंढ्या जखमी केल्या असल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

फोटो : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर ) येथील करण विजय भुजबळ यांच्या मेंढ्यांचा सुसज्ज गोठा.

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