पुणे

Talegaon Weekly Market Police: तळेगाव आठवडा बाजारात चोरांवर पोलिसांची करडी नजर; ग्राहक व विक्रेत्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मोहीम

आठवडा बाजारात खिसेकापू, मोबाईल चोरांवर पोलिसांची करडी नजर; ग्रामपंचायत, पोलीस प्रशासन सज्ज, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना
Police and Gram Panchayat tighten security at Talegaon Dhamdhere weekly market to curb mobile thefts and pickpocketing

Police and Gram Panchayat tighten security at Talegaon Dhamdhere weekly market to curb mobile thefts and pickpocketing

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे दर सोमवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजारात चोरांना प्रतिबंध करण्यासाठी ग्रामपंचायत व पोलीस प्रशासन सज्ज असून, खिसे कापू, मोबाईल चोर यांच्यावर पोलिसांची करडी नजर आहे.

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