Talegaon Weekly Market Police: तळेगाव आठवडा बाजारात चोरांवर पोलिसांची करडी नजर; ग्राहक व विक्रेत्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मोहीम

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे दर सोमवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजारात चोरांना प्रतिबंध करण्यासाठी ग्रामपंचायत व पोलीस प्रशासन सज्ज असून, खिसे कापू, मोबाईल चोर यांच्यावर पोलिसांची करडी नजर आहे. .येथील आठवडा बाजारात दर सोमवारी पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या सूचनेनुसार पोलीस पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. सहाय्यक फौजदार प्रशांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पथक चोरांवर करडी नजर ठेवत आहे..ग्राहक व विक्रेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ग्रामपंचायत अधिकारी चेतन वाव्हळ व त्यांचे सहकारी कर्मचारी तसेच तळेगाव ढमढेरे पोलीस दूरक्षेत्रातील पोलीस कर्मचारी विशेष काळजी घेत असून, चोरांपासून सावध रहा, महिलांनी आपले दागिने सुरक्षित ठेवावे, मोबाईल वरच्या खिशात न ठेवता खालच्या खिशात ठेवावा, रस्त्यावर वाहनांची गर्दी होणार नाही तसेच वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष दक्षता, बाजारात काही अडचण आल्यास ग्रामपंचायत कर्मचारी व पोलिसांशी संपर्क साधावा अशा प्रकारचे आवाहन लाऊड स्पीकरवर पोलीस व ग्रामपंचायत करीत आहेत..येथील आठवडा बाजार शिक्रापूर- न्हावरा या रस्त्याच्या कडेला भरत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती, परंतु या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी विशेष काळजी घेतली आहे..येथील आठवडा बाजारात दर सोमवारी आतापर्यंत असंख्य मोबाईल चोरांनी लंपास केले आहेत. अद्याप या मोबाईलचा तपास पोलिसांना लागलेला नाही. आगामी काळात येथील आठवडा बाजारात व्यापारी व ग्राहक यांना चोरांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी पोलिसांतर्फे विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. नूतन पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी पोलिसांना सक्त सूचना देऊन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय योजले आहेत. बाजारातील सुरक्षिततेच्या संदर्भात ग्राहक, विक्रेते व व्यापारी, ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत आणि पोलीस यंत्रणा यांचे विशेष आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.