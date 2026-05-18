तळेगाव ढमढेरे बाजारात शेळी, बोकड, मेंढीस मागणी

तळेगाव ढमढेरे, ता. १८ : तळेगाव ढमढेरे (ता.शिरूर) येथील शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले उपबाजारात सोमवारी (ता.१८) शेळी, बोकड व मेंढीस मोठी मागणी होती. चांगला बाजारभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

बकरी ईदमुळे बोकड व शेळी- मेंढीची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली असल्याचे प्रशासक हरिश्चंद्र कांबळे, सचिव अनिल ढोकले व सहायक सचिव अनिल ढमढेरे यांनी सांगितले. साधारण ३०० ते ३५० बोकडांची व १५०० पेक्षा जास्त शेळी व मेंढीची विक्री झाली आहे.
बोकडाला १५ हजार ते ५०००० हजार रुपये व शेळीला साधारण ९ हजार ते २५००० रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला आहे. मेंढीला ५ हजार रुपये पासून ९००० हजार रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळाला आहे.
बाजारात अहिल्यानगर, नाशिक, रायगड, सातारा, बीड आणि पुणे जिल्हा या विविध भागातून शेतकरी व पशुपालकांनी शेळी - मेंढी विक्रीसाठी आणली होती. राज्यभरातून व्यापारी व किरकोळ खरेदीदार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

