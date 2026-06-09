पुणे

Talegaon MIDC Accident: तळेगाव एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीत फायर एक्सटिंग्विशर सिलींडर फुटून कार्बन डायऑक्साईड गळती; दोन कामगारांचा मृत्यू, दोघे जखमी

तळेगाव एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीत देखभाल कामादरम्यान फायर एक्सटिंग्विशर सिलींडरची सेफ्टी पिन निसटल्याने कार्बन डायऑक्साईड वायूगळती; दोन कामगारांचा मृत्यू, दोघे जखमी
Victim Verification Profiles: Identity and Spatial Mapping of Deceased Contract Workers

Victim Verification Profiles: Identity and Spatial Mapping of Deceased Contract Workers

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

तळेगाव स्टेशन : पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव एमआयडीसीमधील एका बहुराष्ट्रीय उत्पादक कंपनीतील अग्निशामक सिलींडर फुटल्याने कार्बन डायऑक्साईड वायूची गळती होऊन गुदमरल्याने दोन जणांचा मृत्यू झाला तर २ जणांना श्वासोच्छवासाला त्रास होत असलयाने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.सदर घटना घटना मंगळवारी (ता.०९) दुपारी साडेबारा वाजताच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
fire
talegaon
Fire Accident
MIDC
Fire and Safety Association
MIDC canal