Talegaon MIDC Accident: तळेगाव एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीत फायर एक्सटिंग्विशर सिलींडर फुटून कार्बन डायऑक्साईड गळती; दोन कामगारांचा मृत्यू, दोघे जखमी

तळेगाव स्टेशन : पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव एमआयडीसीमधील एका बहुराष्ट्रीय उत्पादक कंपनीतील अग्निशामक सिलींडर फुटल्याने कार्बन डायऑक्साईड वायूची गळती होऊन गुदमरल्याने दोन जणांचा मृत्यू झाला तर २ जणांना श्वासोच्छवासाला त्रास होत असलयाने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.सदर घटना घटना मंगळवारी (ता.०९) दुपारी साडेबारा वाजताच्या सुमारास घडली..चिंचवड येथील उषा फायर सेफ्टी ईक्वीपमेंट्स कंपनीमार्फत तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्रमांक १ मधील मधील नवलाख उंबरे हद्दीतील शाफलर इंडिया लिमिटेड कंपनीतील अग्निशामक सिलींडरच्या (फायर एक्सटिंग्विशर) वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचे काम चालू होते..उषा फायर सेफ्टी ईक्वीपमेंट्स कंपनीचे ३ कामगार आणि शाफलर इंडिया कंपनीचे २ कामगार हे काम करत असताना अचानक एक सिलेंडरची सेफ्टी पिन निसटून उच्च दाबाने कार्बन डायऑक्साईड वायूची गळती झाली.कार्बन डायऑक्साईड वायू नका तोंडात गेल्याने श्वास गुदमरुन ३ कामगार बेशुद्ध पडले..त्यांना सोमाटणे येथील पवना हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल करण्यात आले.मात्र डॉक्टरांनी यापैकी दोघांना उपचारापूर्वीच मयत घोषित केले.वैभव भाऊसाहेब थोरात (२४,गणेश सोसायटी,ताम्हाणे वस्ती,रुपीनगर,चिखली,पुणे) आणि गौरीशंकर शर्मा (३८,आंबी,ता.मावळ,पुणे) अशी मयत कामगारांची नावे आहेत.तर श्वसनाचा त्रास होत असलयाने प्रमोद जैस्वार आणि नरसिहा पाटील या दोघांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे अशी माहिती तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांनी दिली.पुढील तपास तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.