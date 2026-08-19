पुणे

तळेगावात प्रसूतीदरम्यान माता-बालकाचा मृत्यू

तळेगावात प्रसूतीदरम्यान माता-बालकाचा मृत्यू
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तळेगाव स्टेशन, ता. १९ : ‘मायमर’ संचलित तळेगाव जनरल हॉस्पिटलमध्ये प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या ३८ वर्षीय महिलेचा आणि नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी रात्री (ता.१८) घडली. दरम्यान, या दोघांच्या मृत्यूला डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप करत नातेवाइकांनी संताप व्यक्त केला.

रुपाली सोमनाथ इंदलकर (वय ३८, रा. कुसगाव, लोणावळा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. रुग्णालयात व्हेंटिलेटर उपलब्ध नसल्याने हा अनर्थ घडल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. तसेच संबंधित डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. घटनेची माहिती मिळताच आमदार सुनील शेळके यांनी रुग्णालयात जाऊन मृतांच्या नातेवाइकांचे सांत्वन केले. तसेच ‘‘आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ‘ओपन कॅमेरा’ शवविच्छेदन करण्यात येईल,’’ असे आश्वासन दिले.

वैद्यकीय अधीक्षकांचा दावा
‘‘संबंधित महिला थायरॉइड आणि उच्च रक्तदाबामुळे गंभीर अवस्थेत दाखल झाली होती. उपचारादरम्यान हृदयविकाराचा त्रास झाला. त्यामुळे सिझेरियन शस्त्रक्रिया केली. मात्र, मातेला वाचवता आले नाही. ‘एनआयसीयू’ बेड उपलब्ध नसल्याने बाळाचाही मृत्यू झाला. यात डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा झालेला नाही,’’ असा दावा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दर्पण महेशगौरी यांनी केला.

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