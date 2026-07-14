Pune: तळेगाव- शिक्रापूर महामार्गावरील मुरळओढ्यात पर्याय रस्त्याची दुरावस्था

नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे: शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे परंतु या महामार्गावरील मुरळ ओढ्यात मोठ्या पुलाचे काम चालू असल्यामुळे पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था प्रशासनाने केलेली आहे. .या पर्यायी रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे पडल्याने तसेच खड्ड्यात पाणी साठल्याने वाहन चालकांना कसरत करावी लागत आहे. गेली दोन महिन्यापासून येथील खड्ड्यातून पर्यायी मार्गावरील खड्ड्यातून वाहनचालकांना वाहने न्यावी लागत असल्याने अनेकांची वाहने खिळखिळी झाली आहेत. अनेकांची वाहने येथील खड्ड्यामध्ये बंद पडली आहेत तसेच दुचाकी स्वरांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..IND vs ENG, 1st ODI: विराट कोहलीचे पुनरागमन, तर बुमराह तब्बल ९६८ दिवसांनी वनडेत परतला; कशी आहे भारत-इंग्लंडची Playing XI.मुरळ ओढ्यातील पर्यायी रस्त्यावरील खड्डे प्रशासनाने त्वरित मुरूम टाकून बुजवावेत अशी मागणी प्रवासी, वाहनचालक व स्थानिक नागरिक करीत आहेत. या महामार्गाचे काम रेंगाळत असल्याने व कामाला गती नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. या मार्गावरून दररोज हजारो वाहने ये जा करीत आहेत. तळेगाव ढमढेरे ते शिक्रापूर, तसेच तळेगाव ढमढेरे ते घोलपवाडी - न्हावरा पर्यंतच्या रस्त्याचे काम अधून मधून अर्धवट राहिले आहे. उर्वरित अर्धवट राहिलेले काम त्वरित पूर्ण करावे अशी मागणी स्थानिक नागरिक करीत आहेत..Maharashtra Egg Prices: महाराष्ट्रात अंड्यांचे दर विक्रमी; उत्पादन घटल्याने घाऊक दर शेकडा ७७० रुपये; ग्राहकांना महागाईचा फटका.दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे शिक्रापूर महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून, जेथे अर्धवट काम राहिले आहे तेथील कामही अल्पावधीत पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मनोदय आहे. तसेच मुरळ ओढ्यातील पर्यायी रस्त्यावर त्वरित मुरूम टाकून खड्डे बुजवले जातील. येथून पुढे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची प्रशासन दखल घेईल. स्थानिक ग्रामस्थ व नागरिकांनी रस्त्याचे काम चालू असल्यामुळे सहकार्य करावे.-ऋषिकेश हजारे, शाखा अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.