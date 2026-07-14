पुणे

Pune: तळेगाव- शिक्रापूर महामार्गावरील मुरळओढ्यात पर्याय रस्त्याची दुरावस्था

Pothole-Ridden Diversion Troubles Motorists: तळेगाव-शिक्रापूर महामार्ग, मुरळ ओढा आणि पर्यायी रस्ता यावरील मोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागनाथ शिंगाडे

तळेगाव ढमढेरे: शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे परंतु या महामार्गावरील मुरळ ओढ्यात मोठ्या पुलाचे काम चालू असल्यामुळे पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था प्रशासनाने केलेली आहे.

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