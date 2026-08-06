पुणे

चोरी प्रकरणातील फरार ट्रकचालकाला ९ वर्षांनी अटक

चोरी प्रकरणातील फरार ट्रकचालकाला ९ वर्षांनी अटक
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तळेगाव स्टेशन, ता. ६ : ट्रकसह त्यामधील लोखंडी कॉइलची चोरी करण्यात आली होती. याबाबत तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल होता. या आरोपीला तब्बल ९ वर्षांनी पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने अटक केली.
सचिन संभाजी गरवारे (४२, पार्ले, ता. कराड जि. सातारा) असे अटक केलेल्या चालकाचे नाव आहे. तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे सहायक फौजदार अनंत रावण आणि पोलिस शिपाई भीमराव खिलारे यांनी गोपनीय बातमीदारामार्फत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आरोपीला कराड येथून आरोपीस ताब्यात घेतले. आरोपीस अटक करुन वडगाव मावळ न्यायालयासमोर हजर केले असता एक दिवसाच्या पोलिस कोठडीनंतर त्याची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.

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