Manchar Agriculture : दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; तळेघर उपबाजारात शेतकरी भवन उभारणीसाठी १.५२ कोटींचा निधी मंजूर

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील शेतकरी बांधवांच्या सोयीसाठी मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तळेघर उपबाजार आवारात 'राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन' उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..राज्याचे सहकार मंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी या कामासाठी पणन विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. अशी माहिती मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात व उपसभापती सचिन पानसरे यांनी मंचर येथे दिली..तळेघर येथील उपबाजारात उभारले जाणारे हे भवन ४० गावातील शेतकऱ्यांसाठी सुसज्ज सुविधा केंद्र ठरणार आहे. बाजारात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना विश्रांती, बैठक व्यवस्था तसेच इतर आवश्यक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.विशेषता श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे ये-जा करणाऱ्या शेतकरी बांधवानाही हे केंद्र विसाव्यासाठी उपलब्ध होणार आहे.शासन अनुदान ५० टक्के मिळणार आहे.त्यानुसार ७६ लाख ३८ हजार रुपये रक्कम अनुदानापोटी दोन टप्प्यात मिळणार आहे..या प्रकल्पासाठी बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात व संचालक मंडळानेही प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करून मोलाची भूमिका बजावली. शेतकऱ्यांचा बाजार समितीवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी अशा सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.दरम्यान, या शेतकरी भवनाच्या उभारणीचे काम लवकरच प्रत्यक्ष सुरू होणार असून, तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.असे थोरात यांनी सांगितले.