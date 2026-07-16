कामगार असोसिएशन कार्य उल्लेखनीय जिल्हाधिकारी

कार्यकारी अधिकारीपदी
गुणवंत कामगारांची निवड
सातारा, ता. १६ : जिल्ह्यातील गुणवंत कामगारांची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनचे कार्य उल्लेखनीय व कौतुकास्पद असल्याचे नमूद केले. राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशन यांच्या वतीने २०२५ मधील नमूद तरतुदींना अनुसरून केलेल्या लेखी पत्रव्यवहारास व पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष अशोकराव जाधव, कार्याध्यक्ष गजानन घाडगे व विभागीय सदस्य शंकरराव मांढरे यांच्या सातत्यपूर्वक पाठपुराव्याद्वारे संजय गिरी, चंद्रकांत लोहार, प्रजय राऊत, संजय पवार, विठ्ठल तांबे, महेंद्र धनवे व आनंदा पाटील आदी कामगारांना जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या हस्ते व तहसीलदार वैभव पिलारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचे प्रमाणपत्र, ओळखपत्र व शिक्के प्रदान करण्यात आले. यावेळी महसूल सहाय्यक नितीन मतकर व दीपक गुरव उपस्थित होते. कार्यक्रमास गुणवंत कामगार प्रतिष्ठानचे संस्थापक दिलीपराव चरेगावकर, गोपाळराव खजुरे यांची उपस्थिती होती.
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सातारा : राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्या पदाधिकारी, सदस्यांसमवेत संतोष पाटील.
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