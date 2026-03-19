Tamasha Booking : तमाशापंढरीत तब्बल तीन कोटी रुपयांची उलाढाल; नारायणगावात पाडव्याच्या मुहूर्तावर ३२ फडमालकांचे सुमारे दीडशे करार

नारायणगाव - येथील विठाबाई नारायणगावकर तमाशापंढरीत पाडव्याच्या मुहूर्तावर ३२ फडमालकांचे सुमारे दीडशे करार झाले. या माध्यमातून सुमारे तीन कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. मागील दीड महिन्यात आजअखेर एकूण सुमारे सहाशे करार झाले. तमाशा कार्यक्रमांतून सुमारे दहा कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. या वर्षी तमाशाचे करार एक लाख रुपये ते साडेचार लाख रुपयांच्या दरम्यान झाले..पाडव्याच्या मुहूर्तावर तमाशा करार मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यानुसार गुरुवारी सकाळीच फडमालकांनी राहुट्यात गाद्या, तक्के, कुलर, पंखे लावून बैठकीची जय्यत तयारी केली होती. राहुटीसमोर रांगोळी काढून, गुढी उभारून पूजन करून सकाळी नऊनंतर करार करण्यास सुरुवात झाली..अहिल्यानगर, पुणे, मुरबाड, सातारा, सांगली या भागातील यात्रा समितीचे पदाधिकारी, सरपंच तमाशा करार करण्यासाठी तमाशा पंढरीत दाखल झाले होते. दुपारी एक नंतर तमाशाचे करार करण्यासाठी राहुट्यामध्ये यात्रा समितीचे पदाधिकारी, सरपंच व फडमालक, व्यवस्थापक यांच्यात बैठका रंगल्या होत्या.पसंतीनुसार चहा, कॉफी अथवा थंड पेय देऊन यात्रा समितीच्या प्रमुखांचे स्वागत केले जात होते. नुकत्याच जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्याने यात्रा समितीच्या प्रमुखांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते..तमाशा ठरवण्यापूर्वी वाहने, कलावंत, नृत्यांगना, गायक, वादक, सोंगाड्या, वगनाट्य, हजेरी आदींची माहिती घेतली जात होती. या वर्षी मोठा ताफा असलेल्या तंबूच्या तमाशाचे तिथीनुसार हजेरीसह अडीच लाख ते साडेचार लाख रूपयांदरम्यान, तर हंगामी तमाशाचे एक ते दीड लाख रुपयांच्या दरम्यान करार झाले..मोठे तमाशे हाउसफुल्लया वर्षी मार्च ते मेदरम्यान ४५ दिवसांचा यात्रा हंगाम आहे. विठाबाई नारायणगावकर, मालती इनामदार, मंगला बनसोडे, पांडुरंग मुळेसह तुकाराम खेडकर, चंद्रकांत ढवळपुरीकर, आनंद लोकनाट्य, रघुवीर खेडकर, भिका भीमा सांगवीकर, काळू बाळू आदी नामांकित फड मालकांचे तीस ते चाळीस, तर लहान हंगामी फडमालकांचे दहा ते वीस करार झाले आहेत. चैत्र पौर्णिमा, कालाष्टमी, प्रतिपदा, पंचमी, राम नवमी, अक्षय तृतीया, गुढी पाडवा, बुद्ध पौर्णिमा या प्रमुख तिथींचे करार पूर्ण झाले..बारामतीकरांनी फिरवली पाठनारायणगाव येथील तमाशा पंढरीत बारामतीकरांकडून दरवर्षी सुमारे ३५ करार होतात. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्यामुळे तमाशा न ठेवण्याचा निर्णय त्या भागातील यात्रा समितीच्या प्रमुखांनी घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे एक ते दीड कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, अशी माहिती फड मालक मोहित नारायणगावकर यांनी दिली..४ लाख ३१ हजारांची उच्चांकी सुपारीतमाशा क्षेत्रात मंगला बनसोडे या फड मालक नावाजलेल्या आहेत. त्यांच्या तमाशाला जास्त मागणी असते. कुरुळी देवाची (ता. खेड) येथील ग्रामस्थांनी कालाष्टमीच्या (१० एप्रिल) यात्रेसाठी ४ लाख ३१ हजार रुपयांची रक्कम निश्चित करून त्यांच्या तमाशाची नोंदणी केली.मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी तमाशाला मागणी चांगली आहे. आजअखेर पस्तीस ते चाळीस करार झाले आहेत.- आविष्कार मुळे व किरण ढवळपुरीकर, फडमालक.