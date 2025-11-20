पुणे

Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात! मोमोज व्यवसाय करणाऱ्या सहा तरुणांचा मृत्यू

कोकणात फिरायला गेलेल्या सहा तरुणांचा ताम्हिणी घाटातील रायगड जिल्ह्यातील कोंडीथर येथील दरीत वाहन कोसळून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
शिवणे - कोंढवे धावडे व कोपरे गावातील सहा तरुण सोमवारी रात्री १७ नोव्हेंबर रोजी कोकणात फिरायला गेलेल्या या सर्वांचा ताम्हिणी घाटातील रायगड जिल्ह्यातील कोंडीथर येथील दरीत वाहन कोसळून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. संपर्क न झाल्याने शोध घेत असताना त्यांच्या वाहनाचा हा भीषण अपघात उघडकीस आला.

