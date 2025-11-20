Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटात भीषण अपघात! मोमोज व्यवसाय करणाऱ्या सहा तरुणांचा मृत्यू

शिवणे - कोंढवे धावडे व कोपरे गावातील सहा तरुण सोमवारी रात्री १७ नोव्हेंबर रोजी कोकणात फिरायला गेलेल्या या सर्वांचा ताम्हिणी घाटातील रायगड जिल्ह्यातील कोंडीथर येथील दरीत वाहन कोसळून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. संपर्क न झाल्याने शोध घेत असताना त्यांच्या वाहनाचा हा भीषण अपघात उघडकीस आला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, प्रथम शहाजी चव्हाण (वय-२२, रा. भैरवनाथ नगर, कोंढवे धावडे, पुणे), पुनित सुधाकर शेट्टी (वय-२०, रा. भैरवनाथ नगर, कोंढवे धावडे, पुणे), साहील साधू गोटे (वय-२४, रा. कोपरे गाव, उत्तमनगर, पुणे), श्री महादेव कोळी (वय-१८, रा. भैरवनाथ नगर, कोंढवे धावडे, पुणे), ओंकार सुनील कोळी (वय-१८, रा. भैरवनाथ नगर, कोंढवे धावडे, पुणे) आणि शिवा अरुण माने (वय-१९, रा. कोपरे गाव, भैरवनाथ नगर, पुणे) अशी मृत्यूमुखी पडलेल्या सहा तरुणांची नावे आहेत..हे सर्वजण १७ तारखेला रात्री उशिरा कोकणात फिरायला गेले होते. त्यानंतर त्यांचा कोणताही संपर्क झाला नाही. त्यामुळे पालकांनी येथील उत्तमनगर पोलिसांत तक्रार ते हरवल्याची दिली. कोकणात जातो असे सांगितल्यामुळे सर्व तरुणांच्या पालकांनी व पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या शोध घेण्यास सुरुवात केली. लोकेशन माध्यमातून ताम्हिणी घाट परिसरात शोध घेतला..ताम्हिणी घाटातील (जि. रायगड) अवघड वळणावर अपघात प्रवण ठिकाणी गुरुवार (ता. २०) ड्रोनच्या मदतीने शोध घेतला. यामध्ये दरीत थार मोटार व चार मृतदेह असल्याचे लांबून दिसून आले. त्यानंतर शोधकार्याने वेग घेतला.गाडी व तरुणांचे मृतदेह अत्यंत खोल दरीत असल्यामुळे बचाव कार्य अत्यंत आव्हानात्मक झाले आहे. माणगाव पोलिस, रायगड आपत्ती व्यवस्थापन, मुळशी तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समिती संस्था, स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यावतीने बचावकार्य सुरु आहे..पुण्याकडून कोकणाकडे जाताना रायगड जिल्हयातील कोंडेथर गावांनतर घाट उतरतानाच्या पहिल्याच तीव्र वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून वाहन दरीत कोसळल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. 'मुळशी तालुका व पुणे जिल्हयाची हदद संपल्यानंतर रायगड जिल्हयातील कोंडेथर गावापासून पुढे ताम्हिणी घाट सुरु होतो. अत्यंत तीव्र वळणाचा आणि उंच दरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.