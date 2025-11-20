Tamhini Ghat Accident : स्वप्नांची भरारी अर्धवट ठेवून सहा तरुणांना काळाने गाठलं

शिवणे - शिवणे, कोंढवे धावडे, कोपरे आणि उत्तमनगर परिसरात मोलमजुरी करून संसार उभा करणाऱ्या कुटुंबातील ही तरुण पिढी १२ वी नंतरचे शिक्षण अर्धवट सोडून मेहनतीने छोट्या व्यवसायाची सुरुवात करणारी. कष्टानं मिळालेल्या पैशातून क्षणभर विश्रांतीसाठी ते कोकणात फेरफटका मारायला निघाले; मात्र काळानेच घाला घालला. आई-वडील व भावंडांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आयुष्यात घेतलेली भरारी अर्धवटच राहिली. .राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी मुळे या परिसरात विविध राज्यातील अनेक जण नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने या ठिकाणी राहावयास आलेले आहेत. शिवणे कोंढवे धावडे कोपरे उत्तमनगर असे अनेक नागरिक या ठिकाणी विविध प्रकारच्या मोलमजुरी व्यवसाय करून जीवन जगत आहेतहे सर्वजण एकमेकांचे जिवलग मित्र होते. दहावी–बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कामाच्या शोधात ते भटकत होते. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी मिळून शिवणे परिसरात ‘एस. के. मोमोज’ या नावाने मोमोज विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला होता. सर्वजण मिळून मेहनत घेत असल्याने व्यवसायाला हळूहळू गती मिळत होती. मिळणाऱ्या पैशातून ते आपापल्या घरची परिस्थिती सुधारू लागले होते..प्रथम चव्हाण यांचे वडील टेम्पो चालक असून आई धुणी-भांडीची कामे करते. पुनीत शेट्टी यांचे वडिलांचे निधन झाले असून त्यांच्या आई मोलमजुरी करते. साहिल गोटे यांचे वडील रिक्षा चालवतात, तर भाऊदेखील रिक्षा चालवतो. कोळी कुटुंबातील वडील बिगारी काम व वॉचमन अशी कामे करतात. शिवा माने यांचे पालक उत्तमनगर येथे फुलांचे हार तयार करून विकण्याचा व्यवसाय करतात..कोणाला आपल्या आई-वडिलांसाठी घर विकत घ्यायचे होते. कोणाला स्वतःची गाडी आणायची होती. तर काहींना घरातील भावंडांच्या शिक्षणाची जबाबदारी पूर्ण करायची होती. प्रत्येकाच्या मनात काही ना काही स्वप्ने होती.कामात स्थिर झाल्यानंतर काहीच दिवसांपूर्वी त्यांनी मिळून थार नावाची मोटार विकत घेतली होती. त्यामुळे थोडा आनंद लुटण्यासाठी आणि १७ तारखेच्या रात्री ते कोकणात फिरायला निघाले. घरच्यांना त्यांनी 'कोकणात जातो' असे सांगून सर्वजण एकत्र मार्गस्थ झाले..मात्र त्यानंतर त्यांचा संपर्क तुटला. मोबाईल स्विच ऑफ येऊ लागल्याने घरच्यांची चिंता वाढली. वारंवार संपर्क होत नसल्याने नातेवाईक आणि मित्रांनी शोधाशोध सुरू केली. रात्रीपासून दुसऱ्या दिवशीपर्यंत काहीच माहिती न मिळाल्याने अखेर उत्तमनगर पोलीस ठाण्यात ते बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली..यानंतर पोलिसांनी आणि स्थानिकांनी मिळून शोधमोहीम सुरू केली असता ताम्हिणी घाटात दरीत कोसळलेली त्यांची कार आणि त्यात मृतावस्थेत आढळलेले सर्व सहा तरुण असा हृदय पिळवटून टाकणारा प्रकार समोर आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.