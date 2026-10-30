पुणे

FDA Action : कालबाह्य अन्नपदार्थांची तारखांमध्‍ये छेडछाड करून पुनर्विक्री; एफडीएकडून नवीन राज्यस्तरीय आदेश लागू

ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स आणि किरकोळ विक्री कंपन्यांच्या गोदामातून बाहेर पडणारे कालबाह्य, खराब व नाकारलेले अन्न पुन्हा मागच्‍या दाराने बाजारात विक्रीसाठी येत असल्याचा गंभीर प्रकार आला उघडकीस.
FDA Action

FDA Action

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स आणि किरकोळ विक्री कंपन्यांच्या गोदामातून बाहेर पडणारे कालबाह्य, खराब व नाकारलेले अन्न पुन्हा मागच्‍या दाराने बाजारात विक्रीसाठी येत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कडक पावले उचलली असून, 'महाराष्ट्र कालबाह्य, खराब व नाकारलेले अन्न (हाताळणी व विल्हेवाट) अनुपालन आदेश, २०२६' संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे.

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