पुणे - ई-कॉमर्स, क्विक-कॉमर्स आणि किरकोळ विक्री कंपन्यांच्या गोदामातून बाहेर पडणारे कालबाह्य, खराब व नाकारलेले अन्न पुन्हा मागच्या दाराने बाजारात विक्रीसाठी येत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कडक पावले उचलली असून, 'महाराष्ट्र कालबाह्य, खराब व नाकारलेले अन्न (हाताळणी व विल्हेवाट) अनुपालन आदेश, २०२६' संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे..या मोहिमेत भिवंडी, अंबरनाथ, पुणे आणि नवी मुंबईतील विविध गोदामांवर छापे टाकून पाच कोटी १४ हजार ४० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. तुर्भे (नवी मुंबई) येथील कारवाईत सर्वाधिक चार कोटी १२ लाख रुपयांचा माल जप्त करून ३२ नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या प्रकरणी मोठ्या कंपन्यांचे संचालक, व्यवस्थापक, दलाल आणि विक्रेत्यांसह एकूण ३४ आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपास सुरू आहे..कसे चालते रॅकेट?मोठ्या गोदामांतून विल्हेवाटीच्या नावाखाली माल नष्ट न करण्यासाठी बाहेर काढला जातो. विल्हेवाट लावणाऱ्या संस्थांकडून तो त्यांना मिळाल्याचे बनावट प्रमाणपत्र घेतले जाते, मात्र तो प्रत्यक्षात नष्ट केला जात नाही. तो पुन्हा विनापरवाना गोदामात जातो. तेथे फेरपॅकिंग केले जाते. तारखांत फेरफार करून तो पुन्हा किरकोळ दुकाने आणि उपाहारगृहात पोहोचवला जात असल्याचे तपासणीत आढळले आहे. या साखळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी प्रशासनाने जून ते ऑक्टोबर २०२६ या काळात राज्यभरात मोठी मोहीम राबविली..तपासणीदरम्यान अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्याकालबाह्य मालासाठी स्वतंत्र कुलूपबंद कक्षाचा अभाव, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसलेल्या संस्थांकडे विल्हेवाट सोपवणे आणि अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांच्या नावे बनावट इनव्हॉइस तयार करणे असे प्रकार उघड झाले आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० अन्वये नवीन आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे..या आहेत नवीन नियमावलीतील मुख्य तरतुदी -– प्रत्येक गोदामात सीसीटीव्ही देखरेखीखाली स्वतंत्र कुलूपबंद वर्गीकरण कक्ष अनिवार्य.– माल बाहेर पाठवण्यापूर्वी तो पुन्हा विकता येणार नाही अशा स्थितीत फाडणे किंवा चिरडणे बंधनकारक.– ५० किलोपेक्षा जास्त मालाच्या विल्हेवाटीची सात दिवस आधी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यास सूचना देणे आवश्यक.– विल्हेवाटीचे जिओ-टॅग्ड व्हिडिओ चित्रीकरण आणि दोन स्वतंत्र साक्षीदार असणे बंधनकारक.– खोटी माहिती दिल्यास कलम ६१ अन्वये १० लाख रुपयांपर्यंत दंड..‘विल्हेवाट संस्थेकडे माल सोपवला म्हणजे कंपनीची जबाबदारी संपत नाही. माल प्रत्यक्ष नष्ट झाल्याचा पडताळणीयोग्य पुरावा कंपनीलाच द्यावा लागेल. जनतेच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. कालबाह्य माल बाजारात आढळल्यास केवळ विक्रेत्यावरच नाही, तर मूळ कंपनी आणि गोदामावरही फौजदारी कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी पॅकबंद अन्न खरेदी करताना उत्पादन दिनांक, 'बेस्ट बिफोर' तारीख आणि पॅकेजची स्थिती तपासावी. तारीख खोडलेली किंवा पुसट असल्यास माल खरेदी करू नये,’– तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.