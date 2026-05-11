Takli news and photo

DHK26A04729, DHK26A04730, DHK26A04731
तन्वी शेळके, तनिष्का भागवत, स्वरांजली फापाळे
टाकळी ढोकेश्वर ः कान्हूर पठार (ता. पारनेर) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या जनता विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालयाचा दहावीचा निकाल ९६ टक्के लागला. इयत्ता बारावी सोबत इयत्ता दहावीतही मुलींनी बाजी मारली. तन्वी संपत शेळके हिने ९५.६० टक्के गुण मिळवून प्रथम क्रमांक पटकाविला. विद्यार्थ्यांनी विविध अडचणींवर मात करत यश संपादन केले. शिक्षकांचे मार्गदर्शन, पालकांचे सहकार्य आणि ग्रामस्थांचा पाठिंब्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी प्रेरणादायी वातावरण मिळाले. शाळेच्या सातत्यपूर्ण शैक्षणिक गुणवत्तेची परंपरा यंदाही कायम राहिली. निकालात २८ विद्यार्थ्यांनी विशेष प्रावीण्यासह प्रथम श्रेणी मिळवली, तर ४५ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये तनिष्का संतोष भागवत हिने ९३.२० टक्के गुणांसह द्वितीय, स्वरांजली अर्जुन फापाळे हिने ९१ टक्के गुण मिळवत तृतीय क्रमांक मिळविला. प्रथमेश रंगनाथ ठुबे ९०.८० टक्के आणि ईश्वरी संतोष झावरे ८९.८० टक्के यांनीही उल्लेखनीय यश मिळवले.