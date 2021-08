ग्रामीण भागात प्रत्येकाला नळाद्वारे पाणी

By

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत (Jaljeevan Mission) ग्रामीण भागातील (rural part) प्रत्येकाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांनी दिली. ७ ऑगस्टपर्यंत प्रत्येक गावाचा कृती आराखडा (Action plan)तयार करण्यात येणार असून, १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत त्याचे वाचन केल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. (water to everyone in rural areas)

अभियानाबद्दल भागवत म्हणाले की, ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरगुती कार्यान्वित नळ जोडणीद्वारे दरदिवशी दरडोई ५५ लिटर पाणीपुरवठा करण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट्य आहे. २ जुलै रोजी या अभियानाला सुरुवात झाली. ७ ऑगस्टपर्यंत गाव कृती आराखडा पंधरवडा अभियान राबविण्यात येईल. हा आराखडा राबविण्यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागातर्फे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता, संनियंत्रण व मूल्यमापन सल्लागार यांना गाव कृती आराखडामधील माहितीचे संकलन, राबविण्याची प्रक्रिया, कोबो टुलद्वारे माहिती अपलोड करण्याविषयी प्रशिक्षण दिले आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, शाखा अभियंता, मनुष्यबळ विकास सल्लागार, संनियंत्रण व मूल्यमापन सल्लागार, पाणी गुणवत्ता सल्लागार व तालुकास्तरावरील गटविकास अधिकारी, उपअभियंता, विस्तार अधिकारी, गटसमन्वयक, समुहसमन्वयक यांना झूम ॲपद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. तालुका पातळीवर २८ ते ३० जुलैदरम्यान गाव कृती आराखड्याबाबत सर्व गावचे सरपंच, ग्रामसेवक, जलसुरक्षक, पंपऑपरेटर, आशावर्कर, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे प्रतिनिधी यांना झूम ॲपद्वारे प्रशिक्षण दिले.

गावकृती आराखडा पंधरवडा अभियानात गावपातळीवरील वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी आराखडा तयार होईल, त्यासाठी तालुका व गावपातळीवरील सर्वांनी सहभाग घ्यावा.

- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद