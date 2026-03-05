तारळे इस्रो सफर
इस्रो सहलीत तारळे बीटचा पुन्हा दबदबा
तब्बल १० विद्यार्थ्यांची निवड; ‘आविष्कार’साठीही सहा विद्यार्थी पात्र
यशवंतदत्त बेंद्रे : सकाळ वृत्तसेवा
तारळे, ता. ५ : अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या वैज्ञानिक सहलीसाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडीत पाटण तालुक्यातील ११ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल १० विद्यार्थी तारळे बिटातील निवडले गेले आहेत. ‘आविष्कार’ अभियानांतर्गत हैदराबाद येथे आयोजित शैक्षणिक सहलीसाठी निवडलेल्या तालुक्यातील सहाही विद्यार्थी तारळे बिटातील असल्याने या बिटाचा पुन्हा एकदा शैक्षणिक दबदबा अधोरेखित झाला आहे.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांत विज्ञानविषयी आवड निर्माण व्हावी, संशोधनवृत्ती वाढावी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा, या उद्देशाने शासनातर्फे इस्रो सहल आयोजित केली जाते. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या युगात अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील संधी ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमामागील प्रमुख हेतू आहे.
या सहलीसाठी तारळे मुलींच्या प्राथमिक शाळेतील आरोही समाधान जाधव, संस्कृती संजय पवार, आराध्या पोपट पालवे, तारळे मुलांच्या शाळेतील विराज दगडू बोबडे, ओमप्रसाद ओंकार सिकंदर, राहुडे येथील सई भरत चव्हाण, संभाजीनगर शाळेतील आर्यन दत्तात्रय पवार, प्रतीक जितेंद्र पवार, आर्या विजय वरेकर तसेच आंबळे शाळेतील रविराज तुषार यादव यांची निवड झाली.
‘आविष्कार’ अभियानांतर्गत हैदराबाद येथे आयोजित विशेष शैक्षणिक सहलीसाठी जिल्हा परिषद शाळा तारळे (मुले) येथील संस्कार सतपाल जाधव, अर्णव विजय काकडे, अथर्व सदाशिव जाधव, तारळे मुलींच्या शाळेतील आरोही समाधान जाधव, मरळोशी शाळेतील मयुरी संतोष कदम आणि धनश्री हनुमंत कदम यांची निवड झाली.
या विद्यार्थ्यांची निवड शिष्यवृत्ती गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांमधून केली आहे. या सहलीदरम्यान विद्यार्थ्यांना अंतराळ संशोधन केंद्राला भेट देऊन उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण तंत्रज्ञान, रॉकेट प्रक्षेपण यासह विविध अंतराळ संशोधन प्रकल्पांविषयी प्रत्यक्ष माहिती घेण्याची संधी मिळणार आहे. शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञांशी संवादही साधण्याची संधीही विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून तारळे बिटाने स्पर्धा परीक्षा व शैक्षणिक गुणवत्तेची उज्ज्वल परंपरा कायम राखली असून, या यशामुळे त्या परंपरेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे तसेच त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे जिल्हा परिषद सदस्या स्वप्ना पाटील, पंचायत समिती सदस्य विकास जाधव, सदस्या सविता पवार, शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, नागरिकांनी अभिनंदन केले.
