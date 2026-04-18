Pune Rojgar Melava: पुणे जिल्ह्यात पाच ठिकाणी रोजगार मेळावे; हजारो युवक-युवतींसाठी सुवर्ण नोकरीची संधी

मंचर : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे यांच्या वतीने औ द्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), शासकीय तांत्रिक विद्यालये तसेच अल्पकालीन रोजगार कार्यक्रम..(STEP) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थी व इतर बेरोजगार उमेदवारांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन वरवंड,इंदापूर, औंध- पुणे, राजगुरुनगर, शिरुर येथे करण्यात आले आहे. या उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील नोकरी इच्छुक युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत करण्यात आले.जिल्ह्यात एकूण ५ ठिकाणी रोजगार मेळावे आयोजित केले आहेत.सोमवार(ता.२०)– वीर फिरंगोजी नरसाळा शासकीय आयटीआय, वरवंड,( ता. दौंड)मंगळवार (ता.२१) – मालोजीराजे भोसले शासकीय आयटीआय, इंदापूर.बुधवार(ता.२२) – छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय आयटीआय, औंध, पुणेगुरुवार (ता.२३) – शहीद राजगुरु शासकीय आयटीआय, खेड (राजगुरुनगर)सोमवार(ता.२७) – तात्या टोपे शासकीय आयटीआय, शिरुरया रोजगार मेळाव्यांमध्ये फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स प्रा. लि., टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लि., युनो मिंडा लि., ॲडको इंडिया यांसह विविध नामांकित कंपन्या सहभागी होणार असून उमेदवारांना थेट मुलाखतीद्वारे नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..या मेळाव्यात १० वी,१२ वी,आय.ती.आय, डिप्लोमा, पदवीधर व पदव्युत्तर पात्रताधारक उमेदवारांसाठी विविध क्षेत्रातील रिक्त पदे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन संबंधित रिक्त पदांसाठी अर्ज करावा. तसेच प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी (Walk-in-Interview) संबंधित ठिकाणी उपस्थित राहून सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..मेळाव्यास येताना उमेदवारांनी शैक्षणिक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती व किमान ५ बायोडाटा (Resume) सोबत आणणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे (४८१, रास्ता पेठ, पुणे-११) येथे संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्रमांक( ०२०)-२६१३३६०६ वर माहिती घेता येईल.