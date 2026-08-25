CET Admission: तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी संस्थास्तरीय प्रवेशात सीईटी गुणवत्तायादी अनिवार्य; पारदर्शकतेसाठी कडक नियम

पुणे : तंत्रशिक्षणाअंतर्गत विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) उपलब्ध करून दिलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी विचारात घेण्यात यावेत. या आधारे महाविद्यालयांनी अधिकृत गुणवत्ता यादी तयार करून ती सूचना फलकावर आणि अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने दिल्या आहेत..एखाद्या नामांकित महाविद्यालयात बी.ई, एमबीए, बी.टेक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन देतो, असे सांगून विद्यार्थी-पालकांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटना समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर संस्थास्तरीय प्रवेश फेरीबाबत सूचना सीईटी कक्षाने जाहीर केल्या आहेत. तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्था स्तरावरील आणि केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि नियमांचे पालन सुनिश्चिततेसाठी सीईटी कक्षाने जाहीर केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी केले आहे..सीईटी कक्षाने जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार, संस्था स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया सर्व केंद्रीय प्रवेश फेऱ्या (कॅप) पूर्ण झाल्यानंतरच आणि अर्जदारांच्या गुणवत्तेनुसार करण्यात यावी. महाविद्यालयांनी संस्था स्तरावर प्रवेशाचे नियम, प्रक्रिया आणि माहिती पुस्तिका आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. संस्थास्तरीय फेरीत प्रवेशास इच्छुक विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालयात थेट अर्ज करू शकतात. विद्यार्थ्यांना थेट अर्ज करणे शक्य नसल्यास असे विद्यार्थी कॅप पोर्टल लॉगिनद्वारे संस्था स्तरावरील ‘ऑप्शन फॉर्म’ भरू शकतात. विद्यार्थ्यांचा संस्थास्तरावरील प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर महाविद्यालयाने त्याची नोंद ‘कॅप’ पोर्टलवर तात्काळ करणे बंधनकारक आहे, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..‘‘केंद्रीय प्रवेश फेऱ्या पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही एजंट, मध्यस्थ किंवा प्रवेश मिळवून देण्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींच्या आमिषाला विद्यार्थी-पालकांनी बळी पडू नये. सोशल मीडिया लिंक, एजंट किंवा खासगी समुपदेशकांमार्फत प्रसारित होणाऱ्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीपासून सावध राहावे. कोणत्याही अफवा किंवा अनधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवू नये.’’- दिलीप सरदेसाई, आयुक्त, सीईटी कक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.