पोस्ट ऑफ द मंथ पुरस्काराचे उत्साहात वितरण

आष्टी (ता. मोहोळ) : गटशिक्षणाधिकारी अविचल महाडीक यांच्या हस्ते पोस्ट आफ द मंथ पुरस्काराने सन्मानित शिक्षक.
पोस्ट ऑफ द मंथ पुरस्काराचे वितरण
आष्टी : जिल्हा परिषद सोलापूर व ओपन लिंक्स फाउंडेशन (विनोबा ॲप पुणे) यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच ऑक्टोबर ते जानेवारी या चार महिन्यांच्या मोहोळ तालुकास्तरीय ‘पोस्ट ऑफ द मंथ’ पुरस्काराचे वितरण गटशिक्षणाधिकारी अविचल महाडीक यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र व भेटवस्तू देऊन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या जीवनकौशल्य विकासासाठी विनोबा ॲपच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबविले जातात. प्रोत्साहन म्हणून कृतिशील, उपक्रमशील शिक्षकांना दरमहा सन्मानित केले जाते. त्यांच्या उपक्रमांची उपयुक्तता व मिळालेले लाइक्स यांच्या एकत्रीकरणातून केंद्र, तालुका, जिल्हा स्तरावर गुणांकन केले जाते व पुरस्कार घोषित केले जातात. निर्मला रोकडे, प्रदीप माळी (ऑक्टोबर), शगुप्ता शेख, महेमूद अहमद अन्सारी (नोव्हेंबर), रवींद्र देबडवार, निर्मला केदारलिंगे (डिसेंबर) व सीमा स्वामी, रामेश्वरी सुतार (जानेवारी) या शिक्षकांना सन्मानित करण्यात आले. याप्रसंगी ओपन लिंक्स फाउंडेशनचे जिल्हा समन्वयक वसीम शेख, केंद्रप्रमुख रूपेश क्षीरसागर उपस्थित होते.
