पुणे

पवित्र पोर्टलवर ३०,२०९ शिक्षक भरती

पवित्र पोर्टलवर ३०,२०९ शिक्षक भरती
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पवित्र पोर्टलवर ३०२०९ शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू
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पदनिहाय पसंतीक्रम नोंदविण्याचे आवाहन
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बुलडाणा : राज्यातील शासकीय व खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील रिक्त शिक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेला वेग आला असून पवित्र पोर्टलद्वारे ३० हजार २०९ शिक्षक पदांची भरती करण्यात येणार आहे. पात्र उमेदवारांनी ६ ते ११ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पोर्टलवर लॉगिन करून पदनिहाय पसंतीक्रम नोंदवून तो लॉक करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भरती प्रक्रियेत इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या १४३२०, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या १००१२, इयत्ता ९ वी ते १० वीच्या ५५१३ आणि इयत्ता ११ वी ते १२ वीच्या ३६४ अशा एकूण ३०२०९ पदांचा समावेश आहे. या पदांमध्ये शासकीय शाळा, शासकीय विद्यानिकेतन, खासगी शैक्षणिक संस्था, नगर परिषद, महानगरपालिका तसेच आदिवासी विकास विभागातील रिक्त जागांचाही समावेश आहे.
यामध्ये नगर परिषदांच्या २८०, महानगरपालिकांच्या १,९५४ आणि आदिवासी विकास विभागाच्या २,४२१ पदांचा समावेश आहे.
उमेदवारांना पसंतीक्रम नोंदविण्याबाबत एसएमएसद्वारेही सूचना पाठविण्यात येत आहेत. दिलेल्या मुदतीत पसंतीक्रम लॉक करणे अनिवार्य असून, त्यानंतर गुणवत्ता यादीच्या आधारे मुलाखतीशिवाय नियुक्ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. भरती प्रक्रियेसंदर्भातील सूचना किंवा तक्रारी उमेदवारांनी ई-मेलद्वारे पाठवाव्यात, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

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