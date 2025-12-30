पुणे

Maharashtra Teacher Recruitment : आता शिक्षक भरतीची प्रक्रिया 'परीक्षा परिषदेमार्फतच' होणार; उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त!

Maharashtra Education : शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षा व निवड प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फतच राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या बदलामुळे भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत शिक्षक उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी यांसारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन आणि निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षक व पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात येत आहे, असा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांकडून असंतोष व्यक्त होत आहे.

