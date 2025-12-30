Maharashtra Teacher Recruitment : आता शिक्षक भरतीची प्रक्रिया 'परीक्षा परिषदेमार्फतच' होणार; उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त!

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी यांसारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन आणि निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षक व पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात येत आहे, असा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांकडून असंतोष व्यक्त होत आहे..शिक्षण आयुक्त कार्यालय हे शालेय शिक्षण विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय आहे. शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या सर्व धोरणांची आणि घेतलेल्या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, देखरेख आणि नियंत्रण प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना, देखरेख आणि नियंत्रण ही या कार्यालयाची प्रमुख जबाबदारी आहे. २०१७ पासून या कार्यालयांतर्गत पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. .Scholarship Exam 2026 : इयत्ता चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा "या" तारखेला होणार; राज्यभर एकाच दिवशी आयोजन!.पदभरतीची कार्यवाही वेळोवेळी करावी लागत असल्याने आणि त्यात विविध टप्पे समाविष्ट असल्याने ही निरंतर चालणारी काहीशी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी संपन्न झाल्यानंतर उमेदवारांसाठी स्व-प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, जाहिरात स्वीकारणे, त्याचप्रमाणे उमेदवारांचे विषय, प्रवर्गानुसार सामाजिक व समांतर आरक्षण, उमेदवारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार त्या-त्या प्रवर्गासाठीचा कट ऑफ निश्चित करणे, उमेदवारांची शिफारस करणे, या बाबी काटेकोरपणे हाताळाव्या लागतात. .त्यामुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा बहुतांश वेळ या कामासाठी खर्च होत आहे. परिणामी इतर महत्त्वाच्या धोरणांच्या आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा काहीसा विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कायद्याद्वारे स्थापित झालेली स्वायत्त संस्था असून या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी यासारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. याशिवाय शिक्षक पदभरतीशी संबंधित कामकाज या संस्थेने यापूर्वी हाताळले आहे. त्यामुळे शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन आणि निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक असून तशी व्यवस्था अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार, शिक्षक भरतीचे कामकाज आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे..पवित्र पोर्टलमार्फत राज्य स्तरावरील शिक्षक पदभरतीशी संबंधित महत्त्वाचे तसेच अन्य धोरणात्मक निर्णय यांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच त्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी, शासनास शिफारस करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त हे या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, हे समितीचे सदस्य असतील. तर राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत..‘‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कायद्याद्वारे स्थापित झालेली स्वायत्त संस्था असली तरी मागील काही वर्षांपासून परीक्षा परिषदेचा कारभार संशयास्पद आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) झालेला भ्रष्टाचार, टीईटी परीक्षांची पेपरफुटी प्रकरणे उघडकीस आली असून त्याची चौकशी सुरू आहे. त्यात शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी (टेट) परीक्षेचा निकाल संशयास्पद आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीची सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फतच होणे आवश्यक आहे.’’- संदीप कांबळे, अध्यक्ष, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना, महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.