Uday Samant : शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच असावा : उदय सामंत

पुणे - ‘शिक्षकांचा आमदार हा शिक्षकच असला पाहिजे, हीच मुख्य भूमिका आहे. शिक्षक मतदार संघाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना, संच मान्यता आणि शिक्षकांचे आरोग्य कवच, या विषयांना केवळ शिक्षकच योग्य न्याय देऊ शकतो. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीत शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार सचिन सानप यांच्या पाठीशी शिक्षकांचे संपूर्ण मतदान आहे,’ असा विश्वास मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला..पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणारा प्रचार बुधवारी थंडावला. त्यापूर्वी बुधवारी दुपारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सामंत बोलत होते. यावेळी सचिन सानप, मंगेश चिवटे आदी उपस्थित होते. सामंत म्हणाले,‘‘गेल्या ३५ ते ४० वर्षांत पुण्याच्या शिक्षक मतदारसंघात पुण्याचा हक्काचा आमदार मिळालेला नाही..परंतु, यंदा सानप यांच्यानिमित्ताने पुणेकर आणि इतर जिल्ह्यांतील मतदाराना हक्काचा आमदार मिळणार आहे. मतदार हा शिक्षक आहे. मतदारांनी आम्ही प्रचार करण्याच्या अगोदरच ठरविलेल आहे, की कोणाला मतदान करायचे आहे. त्यामुळे आम्हाला अजिबात चिंता नाही. निवडून येणारे सानप हे महायुतीचेच असणार आहेत.’.शिक्षक संघटनांच्या जोरावर या निवडणुकीला सामोरे जात आहे. शिक्षकांचा आमदार हा शिक्षक हवा ही भावना निर्माण झाली आहे, अशा शब्दांत सानप यांनी आपले मत मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.