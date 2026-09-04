Pune News : संच मान्यतेचे प्रचलित निकष कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात शिक्षकांचा मोर्चा

पुणे - उच्च माध्यमिक स्तरावरील प्रस्तावित संच मान्यता नको, संच मान्यतेचे प्रचलित निकष कायम ठेवावेत, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर शुक्रवारी मोर्चा काढला. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित संचमान्यता मसुद्याचा यावेळी शिक्षकांनी तीव्र निषेध केला..शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेसोबतच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि संस्थांच्या प्रत्यक्ष गरजा विचारात घेऊन सरकारने प्रस्तावित संचमान्यता धोरणात तातडीने सुधारणा करावी, राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेसंदर्भात शिक्षण संचालनालयाने सरकारकडे सादर केलेला प्रस्तावित मसुदा अन्यायकारक असून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील जवळपास आठ ते दहा हजार शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे..अनेक पूर्णवेळ शिक्षक अर्धवेळ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षकांची सेवासुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आणणारे संचमान्यतेचे निकष तातडीने रद्द करावेत, अशी जोरदार मागणी शिक्षकांनी केली आहे. या मोर्चात विविध जिल्ह्यांतील शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या -- वरिष्ठ महाविद्यालयास जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील तासिकेचा कालावधी पूर्वीप्रमाणेच ४५ मिनिटांचा ठेवावा- विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिकाच्या बॅचमध्ये पूर्वीप्रमाणे २० विद्यार्थी संख्या असावी- पूर्णवेळ शिक्षकाला आठवड्याला १७ घड्याळी तास आणि अर्धवेळ शिक्षकांसाठी ८.३० तास असावेत.- आदिवासी डोंगराळ भागात २०/३० विद्यार्थ्यांना एक तुकडी मंजूर करावी.- एखाद्या तुकडीत १५ मुली असतील तर ती तुकडी ग्राह्य धरावी.- विज्ञान विषयासाठी स्वाध्यायऐवजी प्रात्यक्षिक घेण्याची मुभा कायम ठेवावी..‘उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या समवेत येत्या सोमवारी (ता. ७) होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघणे अपेक्षित आहे. यादिवशी मागण्यांवर काही सकारात्मक तोडगा निघाला नाही तर याहून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.’’- प्रा. मुकुंद आंधळकर, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.