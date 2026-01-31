Ajit Pawar : सोनगावच्या संगमावर साश्रू नयनांनी निरोप; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचे भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन

डोर्लेवाडी (बारामती) - दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचे विसर्जन सोनगाव (ता. बारामती) येथील कऱ्हा-नीरा नदीच्या पवित्र संगमावर सोनेश्वर मंदिर परिसरात पवार परिवाराच्या वतीने अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. अस्थी विसर्जनाच्या निमित्ताने सोनगावकर ग्रामस्थांनी आपल्या नेत्याला साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप दिला..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी (ता २८) बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर गुरुवारी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर त्यांच्यावर लाखोंच्या जनसमुदायात शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी सावडण्याचा विधी झाला आणि दुपारी सोनगाव येथील कऱ्हा-नीरा नदीच्या संगमावर वसलेल्या सोनेश्वर मंदिर येथे झाला..पवार कुटुंबीयांनी या ठिकाणी कऱ्हा- नीरा नदीच्या पवित्र संगमावर अस्थी विसर्जन केले. यावेळी खासदार सुनेत्रा पवार व सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार, जय पवार, बंधू श्रीनिवास पवार, तसेच त्यांच्या भगिनी आणि पवार कुटुंबीय या ठिकाणी उपस्थित होते.सोनगाव येथील पुरातन असलेल्या सोनेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार करणेकामी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठे योगदान होते. या भागाचा त्यांनी मोठा विकास केला आहे. त्याचबरोबर कऱ्हा नदी सुशोभीकरणाचे कामही त्यांनी हाती घेतले होते. यामध्ये सोनगाव परिसराचादेखील समावेश होता..त्याचबरोबर सोनगाव येथे अजित पवार यांची शेतजमीन असल्यामुळे येथील ग्रामस्थांचे त्यांचे खूप सलोख्याचे संबंध होते. राजकारणात येण्यापूर्वी अजित पवार हे शेतीचा व्यवसाय करीत असल्याने येथील अनेक कुटुंबांचे त्यांचे जिव्हाळ्याचे नाते निर्माण झाले होते. अनेक कार्यकर्ते त्यांना लहानपणापासून ओळखत होते.आज अस्थी विसर्जन करता पवार कुटुंबीय सोनगावात येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अनेक कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी नदीपात्रालगत गर्दी केली होती. अनेक महिला, ग्रामस्थ, ज्येष्ठ नागरिक यांना अश्रू अनावर झाले होते..मान्यवरांकडून सांत्वनबारामती : सुनेत्रा पवार यांचे सांत्वन करण्यासाठी अनेक मान्यवरांनी बारामतीत हजेरी लावली. माजी उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, आमदार रोहित पाटील, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, धनंजय महाडिक, फौजिया खान, रवी व नवनीत राणा यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी त्यांचे सांत्वन केले..रात्री उशिरापर्यंत अंतिम दर्शनउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी अंत्यसंस्कार झाल्यानंतरही रात्री बारा वाजेपर्यंत असंख्य बारामतीकर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी येत होते. ज्या चौथऱ्यावर अंत्यसंस्कार केले गेले, त्या ठिकाणाला अनेकांनी फेरी मारून अंतिम दर्शन घेतले. सकाळी अस्थी गोळा करण्याच्या वेळेसही अनेक बारामतीकर उपस्थित होते..बारामतीत आज शोकसभाअजित पवार यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी बारामतीकरांच्या वतीने शोकसभा आयोजित करण्यात आली आहे. शनिवारी (ता. ३१) सकाळी साडेनऊ वाजता नगर परिषदेसमोरील शारदा प्रांगण येथे ही सभा होणार आहे.बारामतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी अजित पवार यांचे योगदान कायम स्मरणात राहणारे आहे, त्यांना आदरांजली व्यक्त करण्यासाठी बारामतीकरांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष किरण इंगळे, महिलाध्यक्षा अनिता गायकवाड, युवक अध्यक्ष अभिजित घाडगे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.