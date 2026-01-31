पुणे

Ajit Pawar : सोनगावच्या संगमावर साश्रू नयनांनी निरोप; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचे भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन

सकाळ वृत्तसेवा
डोर्लेवाडी (बारामती) - दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचे विसर्जन सोनगाव (ता. बारामती) येथील कऱ्हा-नीरा नदीच्या पवित्र संगमावर सोनेश्वर मंदिर परिसरात पवार परिवाराच्या वतीने अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. अस्थी विसर्जनाच्या निमित्ताने सोनगावकर ग्रामस्थांनी आपल्या नेत्याला साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप दिला.

