Pune Sanitation Workers’ Kids Scholarship Row: तांत्रिक गोंधळामुळे कचरावेचकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीपासून वंचित, सात दिवसांत तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा इशारा

प्रज्वल रामटेके पुणे : सरकारी अनास्था आणि ऑनलाइन प्रणालीतील गोंधळामुळे कचरावेचकांच्या मुलांच्या शिक्षणावर गदा आली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ-फायनान्स) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कचरावेचक, मैलावाहक आणि इतर स्वच्छता कामगारांच्या पात्र विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत’ने (केकेपीकेपी) केला आहे. त्यामुळे या तांत्रिक त्रुटी येत्या सात दिवसांत दूर न केल्यास विद्यार्थ्यांसह थेट समाजकल्याण आयुक्तालय येथे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ‘केकेपीकेपी’ने दिला आहे..केंद्र सरकारतर्फे आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कामगारांच्या मुलांसाठी ‘मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना’ राबविली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी तीन हजार ५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. यापूर्वी या योजनेचे अर्ज ऑफलाइन स्वीकारले जात होते. मात्र, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. परंतु, या नव्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी अर्जाचा पर्यायच उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वैध ‘यू-डायस’ कोड असलेल्या सर्व मान्यताप्राप्त शासकीय आणि खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू आहे. असे असतानाही केवळ तांत्रिक चुकीमुळे शेकडो विद्यार्थी या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे संघटनेने या वेळी सांगितले..या संदर्भात ‘केकेपीकेपी’चे सरचिटणीस योगेश मंजुळा म्हणाले, ‘‘या प्रश्नाबाबत समाजकल्याण आयुक्तालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समाजकल्याण प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर ऑनलाइन प्रणालीत सुधारणा करून कोणताही पात्र विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री सरकारने करावी.’’.‘‘आम्ही दिवसभर कचरा वेचून मुलांना शिकवतो, कारण आमच्या मुलांनी आमच्यासारखं आयुष्य जगू नये, हीच आमची इच्छा आहे. पण शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे शाळेची फी भरता येत नाही. मुलांसमोर आणि शाळेत वारंवार होणारा अपमान आम्हाला असह्य होत आहे. आमच्या मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार तांत्रिक कारणांमुळे हिरावून घेऊ नका.’’- सारिका गायकवाड, पालक.‘‘केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचणे हा त्यांचा हक्क आहे. केवळ ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे कचरा वेचकांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. सरकारने अर्ज प्रक्रिया तातडीने सुरळीत करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याशिवाय आमच्यासमोर कोणताही पर्याय राहणार नाही.’’- योगेश मंजुळा, सरचिटणीस, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत."कचरा वेचकांच्या मुलांचे शिष्यवृत्तीसंदर्भात अर्ज जिल्हा परिषदच्या समाजकल्याण विभागाकडे आले आहेत. वाटपचे काम देखील करण्यात येत आहे. या वर्षीचे पोर्टल १५ जुलैपासून सुरू करण्यात आले आहे. काही तांत्रिक अडचणी असतील, तर त्या त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या दूर करण्यात येतील. कोणताही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही."- प्रमोद जाधव, सहआयुक्त, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.